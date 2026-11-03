Lazer mi yoksa mikrodalga silahı mı? ABD istihbaratı Çin'in yörünge planlarını ifşa etti
ABD askeri istihbaratı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (ÇHKO) uzayda konuşlandırılacak gelişmiş bir yönlendirilmiş enerji sistemine sahip olduğunu belirtti.
Pentagon analistlerinin değerlendirmelerine göre, bu teknoloji on yılın sonuna kadar Dünya yörüngesindeki uydu sistemleri için ciddi ve doğrudan bir tehdit oluşturabilir. ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Ajansı'nın (DIA) raporunun detaylarını askeri konularda uzmanlaşmış The War Zone (TWZ) portalı duyurdu.
Yeni sistem nasıl çalışıyor: Geçici körleştirme ve tamamen devre dışı bırakma
ABD'li askeri uzmanlar, Pekin'in uzaydaki yeni silahının rakip araçlara karşı geniş kapsamlı etki yaratma kapasitesine sahip olduğunu belirledi:
Etki alanı: Bu sistem, uyduların faaliyetlerini engellemeye, optik ve elektronik özelliklerini bozmaya veya yörünge araçlarını tamamen devre dışı bırakmaya muktedirdir;
ÇHKO için en uygun araç: İstihbarat raporunda, Çin ordusunun yönlendirilmiş enerji silahlarını uzaydaki hedefleri vurmak için en uygun yöntem olarak gördüğü vurgulanıyor. Çünkü bu silahlar hem geçici (sensörleri körleştirme) hem de kalıcı (aracı tamamen yok etme) düzeyde hasar verme imkanı sunuyor;
Uzay çöpü bırakmayan savaş: Klasik füzelerden farklı olarak, bu tür ışın silahları uzayda parça ve tehlikeli yörünge atıkları bırakmaz, bu da saldırının kaynağının tespit edilmesini zorlaştırır.
Gizli tutulan teknoloji: Pekin yörüngede tam olarak neyi test ediyor?
Raporun kamuoyuna açık kısmında, sistemin tam olarak hangi teknolojik temelde çalıştığına dair detaylı bilgi verilmedi:
Olası teknolojiler: Askeri uzmanlar, konunun uzayda konuşlandırılan savaş lazerleri, yüksek güçlü mikrodalga cihazları (HPM), parçacık demeti jeneratörleri veya bu teknolojilerin hibrit bir kombinasyonu olabileceğini tahmin ediyor;
Uzay için mücadele: Çin'in bu faaliyetleri, uzayda yeni bir silahlanma yarışını hızlandırıyor. İletişim, GPS navigasyonu ve füze saldırısı erken uyarı sistemlerinde uydularına büyük ölçüde bağımlı olan Pentagon için bu, son derece hassas ve ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyor.
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