Lazer mi yoksa mikrodalga silahı mı? ABD istihbaratı Çin'in yörünge planlarını ifşa etti

ÇHKO için en uygun araç: İstihbarat raporunda, Çin ordusunun yönlendirilmiş enerji silahlarını uzaydaki hedefleri vurmak için en uygun yöntem olarak gördüğü vurgulanıyor. Çünkü bu silahlar hem geçici (sensörleri körleştirme) hem de kalıcı (aracı tamamen yok etme) düzeyde hasar verme imkanı sunuyor;