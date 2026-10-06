Dünyanın en ağır böceği neslinin tükenmekten kurtarılması

·1·Dünya
Dünyanın en ağır böceği neslinin tükenmekten kurtarılması

Yeni Zelanda'da ağırlığı bir fareyle eşdeğer olan dev weta böceklerini korumak ve onları doğal ortamlarına geri döndürmek için yürütülen özel program meyvelerini verdi. Hayvanat bahçesi uzmanları, bu nadir böcekler için gerekli koşulları yaratarak onları özel bir diyetle besledi ve soylarının devamını sağlamayı başardı.

Yeni Zelanda'da yürütülen özel bir üreme programı, dünyanın en ağır böceği olarak kabul edilen weta popülasyonunun yeniden canlanmasına büyük katkı sağladı. Bu konuda The Guardian haber verdi.

Dişi weta böceğinin resmi adı Deinacrida heteracanthaolup, dış görünüşü ve boyutuyla diğer birçok böcekten ayrılır. Ağırlığı neredeyse bir fareyle aynı olabilir. Vücut uzunluğu 10 santimetreye, bacakları açıkken kapladığı alan ise 20 santimetreye kadar ulaşabilir.

Genellikle dişi wetalar erkeklerinden daha büyüktür. Hamilelik döneminde ağırlıkları 70 grama kadar çıkabilir. Bu yönüyle söz konusu böcek, dünyanın en büyük ve en ağır böceklerinden biri olarak dikkat çekmektedir.

Şu anda bu böcekler Yeni Zelanda'da doğada resmen nesli tükenmiş bir tür olarak değerlendirilmektedir. Kuzey Adası bölgelerinde ise sayıları özellikle keskin bir şekilde azalmıştır.

Uzmanların verilerine göre, yırtıcı hayvanların çoğalması ve doğal ekosistemin bozulması sonucunda wetalar 1990'ların başına gelindiğinde tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Özel bakım ve doğaya geri kazandırma

İnsan avucunda duran büyük bir Weta böceği havuç yiyor.

Nadir böcek türünü korumak amacıyla Yeni Zelanda'daki iki hayvanat bahçesi, wetaları özel koşullarda üretmek için bir sistem geliştirdi.

Uzmanlar, böcekler için ayrı kafesler kurarak doğal yaşamlarına mümkün olduğunca yakın koşullar yaratmaya çalıştı. Weta böcekleri, taze ve dökülmüş yaprakların yanı sıra balık proteini de içeren üç bileşenli özel bir diyetle beslendi.

Özel bakım ve kontrollü üreme sonucunda weta sayısı önemli ölçüde arttı. Daha sonra onları doğal ortamlarına geri döndürme çalışmaları başlatıldı.

Sonuç olarak toplam 11 bin weta böceği yırtıcılardan arındırılmış adalara bırakıldı. Bu, nadir böceklerin güvenli bir ortamda yaşamasına, çoğalmasına ve yeni nesiller bırakmasına olanak tanıdı.

Böylece uzmanlar, birkaç nesil boyunca türün popülasyonunu korumayı başardı. Weta böceklerinin doğaya geri kazandırılması, Yeni Zelanda'da nesli tükenme tehlikesi altındaki nadir türleri koruma konusundaki önemli adımlardan biri oldu.

WetaYeni ZelandaDeinacrida heteracanthaEkolojiKoruma
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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