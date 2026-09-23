Bir İK uzmanı, şirketlerin neden 4 günlük çalışma haftasına geçmediğinin acı sırrını açıkladı

Modern kurumsal dünyada iş-özel hayat dengesi (work-life balance) üzerine tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde, deneyimli bir İK uzmanının sosyal medyada yaptığı itiraf milyonlarca çalışanı ve yöneticiyi şaşkına çevirdi. Uzman, kendi şirketinde çalışanların talebi üzerine gerçekleştirilen 4 günlük çalışma haftası deneyinin nasıl eşsiz bir başarıya ulaştığını ve tam da bu başarı nedeniyle projenin neden derhal iptal edildiğini açıkladı. Deney süresince pazartesiden perşembeye kadar çalışma günü olarak belirlenmiş, maaşlar ve yapılması gereken toplam iş hacmi ise aynı tutulmuştu.

Sonuçlar şaşırtıcı derecede olumluydu: İş verimliliği önemli ölçüde arttı, ekip üyeleri kendilerini daha mutlu ve zinde hissetmeye başladı, şirketteki personel devir hızı (tekuchest kadrov) keskin bir şekilde düştü. Ancak şirket yönetiminin tepkisi, çalışanların beklediğinin tam tersi oldu. Kurumsal yönetim sistemi bu başarıyı gördüğünde şu sonuca vardı: «Eğer çalışanlar beş günlük iş hacmini dört günde eksiksiz yapabiliyorlarsa, düşünün, beş gün çalışırlarsa ne kadar çok kâr getirebilirler!». Böylece insanlık tarihindeki en başarılı deneylerden biri, tam da kurumsal açgözlülük ve verimlilik paradoksu nedeniyle sona erdi.

Peki, neden büyük iş sahipleri çalışanların mutluluğundan ziyade kaynaklarını sonuna kadar sömürmeyi tercih ediyor, 4 günlük çalışma haftası çalışanlara ek bir yük olarak mı dönüyor ve iş gücü piyasasındaki bu gizli manipülasyon ne zaman son bulacak?

«Verimlilik başarısı, mutlu ekip ve yönetim mantığı»: Deneyin 5 temel noktası

İK uzmanının ifşa ettiği kurumsal sır ve deneyin detayları:

Güvenle başlayan deneme: Şirket, çalışanların talebi üzerine pazartesiden perşembeye kadar olan 4 günlük çalışma programını test etti;

Maaş ve iş yükü azalmadı: Çalışanların maaşları tam olarak korundu, üstlendikleri görevlerin kapsamı da daraltılmadı;

Rekor sonuçlar kaydedildi: İş verimliliği arttı, çalışanların morali yükseldi ve işten ayrılma vakaları neredeyse yok oldu;

Paradoksal karar: Yönetim, tüm göstergeler açısından mükemmel sonuç veren bu deneyi derhal durdurma emri verdi;

İş dünyasının gerçek yüzü ortaya çıktı: Yöneticiler, dört günde beş günlük işi yapan insanlardan beş gün boyunca daha fazla iş ürünü elde edilebileceğini fark etti.

Çalışma haftası deneyi: Çalışanların hayali ile iş dünyasının çıkar çatışması

4 günlük program ve geleneksel 5 günlük çalışma düzeni analizi:

Kriterler ve parametreler 4 günlük çalışma haftası deneyi Yönetimin sonucu ve netice Çalışma saati düzeni Pazartesi – Perşembe (Cuma tatil) Tekrar 5 günlük geleneksel programa dönüş İş verimliliği Önemli ölçüde arttı «5 günde bundan daha fazlası yapılabilir» mantığı Maaş ve iş hacmi Maaş korundu, hacim tam olarak tamamlandı İş normlarını yapay olarak artırma riski doğdu Ekip morali ve durumu Daha mutlu, stressiz ve motivasyonlu Çalışan potansiyeli maksimum düzeyde sömürülüyor Personel devri (değişimi) Tamamen azaldı, ekip korundu Standart kurumsal kontrol yeniden tesis edildi Deneyin kaderi Tüm kriterler açısından başarılı «Çok başarılı olduğu için» iptal edildi

Yönetim ve iş psikolojisi uzmanlığı: Neden çoğu şirket buna izin vermiyor?

Kurumsal yönetim uzmanları ve İK analistlerinin sonuçları:

«Parkinson Yasası»nın olumsuz işlemesi: İş, kendisine ayrılan süreyi doldurma eğilimindedir; dört günlük program çalışanları gereksiz toplantılardan, sosyal medyada oyalanmaktan ve zaman öldürmekten vazgeçmeye zorlar; yöneticiler ise bu durumu görüp «demek ki çalışanlar önceden de tam güçle çalışmıyormuş» şeklinde yanlış bir sonuca varır;

Kapitalist iştah ve maksimizasyon: Eğer iş sahibi, çalışanın 4 günde 100 birim ürün verebildiğini görürse, çalışanı dinlendirmeyi değil, 5 gün çalıştırıp ondan 125 birim kâr elde etmeyi hedefler; çalışanın ruh hali genellikle ikinci plana atılır;

«Erken tükenmişlik» (Burnout) riskinin göz ardı edilmesi: Dört günde beş günlük işi yapmak genellikle yüksek konsantrasyon ve güçlü bir gerginlik gerektirir; eğer yönetim beş günlük programda da aynı şiddeti talep etmeye başlarsa, bu durum kitlesel tükenmişliğe, depresyona ve personelin tamamen işten ayrılmasına yol açar;

Eski kontrol stereotipleri: Birçok muhafazakâr yönetici için çalışanın sonucu değil, ofiste kaç saat oturduğu daha önemlidir; modern sonuca dayalı değerlendirme sistemine geçememek iş gücü piyasasının gelişimine engel olmaktadır.

Bu İK deneyi, günümüzde işveren ve çalışan çıkarları arasındaki en hassas ve acı gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Sizce çalışanların işlerini hızlı ve kaliteli yapıp 4 gün çalışması şirkete daha çok kâr mı getirir, yoksa yöneticilerin onları 5 gün çalıştırıp daha çok sömürmesi mi doğrudur? Siz kendi iş yerinizde 4 günlük programı denemeye hazır mısınız? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve tüm çalışanlar ile yöneticiler için bir ayna niteliğindeki bu ses getiren makaleyi arkadaşlarınızla paylaşın!