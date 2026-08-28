Ağaca vurarak avlanan gizemli primat

·2·Dünya
Ağaca vurarak avlanan gizemli primat

Doğada avlanmanın birçok farklı yolu vardır. Ancak Madagaskar'da yaşayan ay-ay primatı bu konuda diğerlerinden tamamen farklıdır; avını önce gözleriyle değil, sesler yardımıyla arar.

Ay-ay, ağaç gövdelerine ve dallarına uzun, ince orta parmağıyla hızla vurur. Ardından büyük ve hassas kulaklarıyla ağacın içindeki boşluklardan ve böcek larvalarının hareketlerinden gelen sesleri dinler.

Avın yerini tespit ettikten sonra güçlü dişleriyle ağacın kabuğunu açar. Daha sonra ise oldukça uzun ve ince parmağını deliğin içine sokarak, tıpkı bir cımbız gibi böcek larvasını dışarı çıkarır.

Uzmanlar bu yöntemi «vurarak besin arama» olarak adlandırıyor. Ay-ay'ın bu sıra dışı avlanma yöntemi, onu primatlar arasındaki en ilginç canlılardan biri haline getirmiştir.

Ay-ayMadagaskarPrimatlarDoğaVahşi Yaşam
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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