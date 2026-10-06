Erdoğan'dan sert açıklama: Uzay birkaç güçlü devletin savaş alanı değildir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzayın askerileştirilmesinin, jeopolitik rekabetin yeni bir cephesine dönüştürülmesinin ve birkaç güçlü devletin tekeline bırakılmasının kesinlikle yanlış ve son derece tehlikeli olduğunu vurguladı.

Ankara'da yaptığı konuşmada Türkiye lideri, küresel uzay mücadelesi konusunda dünya kamuoyuna açık bir çağrıda bulunarak, uzay araştırmalarının insanlığın ortak mirası olarak kalması gerektiğini belirtti.

«Uzay, birkaç devletin tekeli olamaz»

Recep Tayyip Erdoğan, uzaya erişim ve uzayın keşfi konusunda ortaya çıkan jeopolitik tekelleşmeye karşı çıktı:

Ödül değil, ortak zenginlik: «Uzay yarışı, sadece birkaç devlet arasında yapılan bir müsabaka olamaz. Uzay, ilk ulaşanın ele geçireceği bir ödül değildir», — dedi Türkiye lideri;

Tüm devletlere eşit hak: Erdoğan, uzay programları ve kaynaklarından yararlanma konusunda tüm devletler, özellikle de gelişmekte olan ülkeler için adil ve eşit şartların oluşturulması gerektiğini savundu.

Silahlanma alanı haline gelme tehlikesi

Türkiye Cumhurbaşkanı, son dönemde dünyanın önde gelen askeri güçleri tarafından uydu imha teknolojileri, yörünge savunma lazerleri ve uzay silahları geliştirilmesinin sonuçlarından duyduğu derin endişeyi dile getirdi:

Yörünge tehdidi: Uzay alanlarının askerileştirilmesi, Dünya'daki jeopolitik çatışmaları uzaya taşıyacak ve tüm insanlığın güvenliğini kaçınılmaz bir tehdit altına sokacaktır;

Uluslararası hukuku güçlendirme gerekliliği: Bu tehlikenin önlenmesi için BM ve diğer uluslararası yapılar bünyesinde uzaya silah yerleştirilmesini yasaklayan kesin ve bağlayıcı anlaşmaların geliştirilme vaktinin geldiği kaydedildi.

Analistlere göre, Türkiye liderinin bu açıklaması, Ankara'nın bağımsız ulusal uzay programını geliştirme ve küresel uzay yönetişiminde söz sahibi olma yönündeki stratejik hedeflerini yansıtıyor.