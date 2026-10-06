MrBeast 24 saatlik izlenme rekorunu tazeledi

YouTube yıldızı MrBeast'in yeni videosu, yayınlanmasından sonraki ilk 24 saat içinde yaklaşık 72 milyon kez izlendi. Bu, onun bir gün içindeki izlenme rekoru oldu. Konuyla ilgili haberi Dexerto duyurdu.

“Eat Everything In A Grocery Store, Win $1,000,000” (Bir Marketteki Her Şeyi Ye, 1 Milyon Dolar Kazan) başlıklı videoda, dört yarışmacı yiyeceklerle dolu bir markette kalarak tüm ürünleri bitirmek için mücadele ediyor. Kazanan kişiye 1 milyon dolar ödül vaat ediliyor.

MrBeast, videonun kariyeri boyunca 24 saat içinde en çok izlenen videosu olduğunu belirtti. Ayrıca izleyiciler videoyu ortalama 20 dakikadan fazla izledi ve toplam izlenme süresi 1 milyar dakikayı aştı.