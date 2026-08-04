Çinli bloger kedisi için 30 bin koltuklu stadyum inşa ederek ilgi odağı oldu

Çinli bloger Sin, Mister Nays lakaplı kedisi için 30 binden fazla minyatür koltuğa sahip bir stadyum inşa etti. Bloger, bu sıra dışı projeyi hazırlamak için dört aydan fazla zaman harcadı.

“Sins Uorld” YouTube kanalında gösterilen arena, yalnızca görünümüyle değil, teknik özellikleriyle de dikkat çekti. Stadyumdaki bazı süreçler Siri aracılığıyla sesli komutla kontrol edilebiliyor.

Sin daha önce de hayvanlar için küçük bir şehir, ada, süpermarket ve mini metro inşa etmişti. Bu projeleri internet kullanıcıları arasında büyük ilgi gördü.

Blogerin açıklamasına göre, çeşitli yaratıcı videoları toplamda bir milyardan fazla kez izlendi.