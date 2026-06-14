YouTube Kralı MrBeast yarım milyar sınırını aşan ilk kişi oldu

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YouTube Kralı MrBeast yarım milyar sınırını aşan ilk kişi oldu

İnternet ve sosyal medya dünyasında tarihi bir olay yaşandı. Dünyanın en tanınmış ve popüler dijital içerik üreticisi olan MrBeast (gerçek adıyla James Stephen Donaldson), YouTube platformunda 500 milyon, yani yarım milyar aboneye ulaşan gezegenimizdeki ilk kişi oldu. Bu rakam, sadece blog yazarlığı alanında değil, tüm dijital medya dünyasında daha önce kimsenin ulaşamadığı mutlak bir rekor olarak tarihe geçti.

Küresel ağın hayranlarının sevgilisi haline gelen MrBeast kanalı, 14 yıl önce, 20 Şubat 2012 tarihinde resmen kaydedilmişti. O zamanlar henüz bir okul çocuğu olan James, ilk içerik ürününü ertesi gün, 21 Şubat'ta kamuoyuna sundu.

Bilgisayar oyunlarından milyarlık «Squid Game»e

Blog yazarlığı kariyerinin ilk yıllarında Donaldson, kanalına çoğunlukla gençler arasında popüler olan çeşitli video oyunlarının oynanış (gameplay) süreçlerini içeren basit videolar yüklüyordu. Zamanla yönünü tamamen değiştirdi ve yüksek bütçeli çılgın meydan okumalar, akıl almaz şartlar, büyük nakit ödüller ve değerli hediyeler içeren eğlence yarışmalarıyla tüm dünyada tanındı.

Kariyerindeki en ses getiren ve en çok izlenen içerik, dünya çapında bugüne kadar yaklaşık bir milyar kez izlenen ve rekorları altüst eden «Gerçek hayatta Squid Game $456.000 için!» adlı özel projesi oldu.

MrBeast'in kendi başarısı hakkındaki düşünceleri:

«Dürüst olmak gerekirse, bu gerçekten akıl almaz, büyülü bir durum. Ben bile şaşkınım... Yani, matematiksel hesaplamalara bakarsanız, aslında şu anki yüksek seviyeye ulaşmam ve bu statüyü kazanmam beklenmiyordu. Örneğin, kanalımda yarım milyar insanın toplanması imkansız gibi görünüyordu. İstatistiksel açıdan bakıldığında, bunun gerçekleşmesi hiçbir kalıba sığmıyor».

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla, dijital platformun en zengin ve en etkili blog yazarı MrBeast'in holdinginin finansal durumu ve iş ağları hakkında yakından bilgi edinebilirsiniz:

Güncel abone sayısı

Kanalın resmi açılış tarihi

En popüler projesi ve izlenme sayısı

Holding şirketinin toplam değeri

Projelerin yıllık net geliri

Sahip olduğu ana ticari markalar

500 milyon


(Yarım milyar)

20 Şubat 2012

«Gerçek hayatta Squid Game»


(Yaklaşık 1 milyar izlenme)

5 milyar dolar


(Bloomberg tahmini)

400 milyon dolardan fazla


(2024 yılı verisi)

Feastables (Çikolata)


Lunchly (Atıştırmalıklar)


• Video stüdyosu

Finansal krizden 5 milyar dolarlık imparatorluğa

Bugün birçok genç için başarı sembolü haline gelen Donaldson, hayatının zor dönemlerini de hatırlattı. Çok sıradan ve dar gelirli bir aileden geldiğini, anne ve babasının askeriyede görev yaptığını açıkladı. Özellikle 2008 yılında dünyayı sarsan küresel finans krizi sırasında ailesinin tamamen iflas ettiğini ve çok zor günler geçirdiğini belirtti. Ancak durmak bilmeyen çalışma azmi ve yenilikçilik tutkusu onu dünya elitleri arasına taşıdı.

Ekonomi dünyasının saygın yayınlarından Bloomberg'in verdiği bilgilere göre, MrBeast içerik imparatorluğunu daha da genişletmek ve yeni projeler başlatmak amacıyla büyük yatırımcılardan birkaç yüz milyon dolarlık ek fon sağlamak için başarılı görüşmeler yürütüyor. Uzmanlar, kişisel holding şirketinin şu anda yaklaşık 5 milyar dolar değerinde olduğunu tahmin ediyor.

Blog yazarı sadece video çekmekle kalmıyor, aynı zamanda büyük iş ağlarını da yönetiyor. Kendisine ait olan şekerleme markası «Feastables», hızlı atıştırmalık şirketi «Lunchly» ve modern medya ürünleri üreten devasa özel stüdyosu bunlardan sadece birkaçıdır. İç finansal kaynaklara dayanan bilgilere göre, sadece 2024 yılında bu çok yönlü projeleri toplamda 400 milyon dolardan fazla net gelir sağladı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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