Dünyanın en yalnız oteli: Gitmek için lisans gerekiyor

Atlantik Okyanusu'nun ortasında, Florida ve Küba arasında yer alan sıra dışı bir otel gezginlerin dikkatini çekiyor. 23 yaşındaki İspanyol seyahat blogeri Ruben Holgado, bu sıra dışı yerle ilgili izlenimlerini paylaşarak burayı “dünyanın en yalnız oteli” olarak adlandırdı.

Barselonalı bloger, Mayıs ayında YouTube sayfasında bu yolculuk hakkında detaylı bir video yayınladı. Video kısa sürede yaklaşık 900 bin kez izlendi. Daha sonra Instagram üzerinden de paylaştığı kısa video binlerce beğeni topladı.

Otele sadece tekne ile ulaşım sağlanabiliyor. Key West kıyılarından yaklaşık bir saatlik mesafede yer alıyor. İşin en ilginç yanı ise, bu otelin resmen bir gemi olarak kayıtlı olması. Bu nedenle, orada konaklamak isteyen misafirlerin tekne kullanma lisansına sahip olması gerekiyor.

Böyle sıra dışı bir tatil ucuz da değil. Beş gecelik konaklama ücreti 3458 ABD dolarını buluyor.

Ruben Holgado'nun anlatımına göre, otel sahibi “Kaptan Chris”, seyahat öncesinde ona gerekli gıda ve diğer ekipmanların listesini göndermiş. Ayrıca çevrede çok sayıda köpekbalığı olduğunu ve gerektiğinde kurtarma ekiplerinin yardımına ihtiyaç duyulabileceği konusunda da uyarıda bulunmuş.

Gezginin sözlerine göre, yolculuk sırasında tropikal bir fırtına da patlak verdi. Bir an için okyanusun ortasında yalnız kalmanın doğru bir karar olup olmadığını sorguladı. Ancak fırtına herhangi bir ciddi sonuç doğurmadan geçti.

Airbnb platformunda “Tiki Suites” adıyla listelenen bu kulübe, en iyi %10'luk dilimdeki mülkler arasında yer alıyor. İçerisinde klima, özel ahşap yatak ve gizli televizyon gibi konforlar mevcut. Çevrede ise yunuslar, manatiler, vatozlar ve çeşitli tropikal balıklar gözlemlenebiliyor.

Bloger, otelde bir DVD film koleksiyonu olduğunu da belirtti. Koleksiyonda “Esaretin Bedeli”, “Zincirsiz Django”, “The Aviator” ve “Not Defteri” gibi filmler bulunuyor. Ancak okyanusun ortasında olduğu için sembolik olarak James Cameron'ın ünlü “Titanic” filmini izlemeyi tercih etmiş.

Yolculuk boyunca Ruben Holgado, batık gemeleri görmek için şnorkelle daldı, paddleboard ile gezintiye çıktı ve akşam yemeği için balık tuttu. Bu seyahatin hayatındaki en sıra dışı ve unutulmaz maceralardan biri olduğunu vurguladı.