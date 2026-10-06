ABD'de 35 yıllık rekor: Kızamık salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

·29·Dünya
ABD'de 35 yıllık rekor: Kızamık salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde epidemiyolojik durum kötüleşiyor. Ülke genelinde kızamık virüsünün hızla yayılmasının ardından New York eyaleti yetkilileri bölgede resmen olağanüstü hal ilan etti.

Dünyaca ünlü Johns Hopkins Üniversitesi tarafından açıklanan son tıbbi istatistiklere göre, ABD'de doğrulanmış toplam kızamık vakası sayısı 4.020'ye ulaştı. Bu rakam, ülkede 1991 yılından bu yana kaydedilen en yüksek tarihi rekor olarak kabul ediliyor.

New York'taki durum: Olağanüstü tedbirlerin uygulanması

Eyalet yönetimi ve sağlık birimleri, salgın odaklarını kontrol altına almak için sıkı önlemler almak zorunda kaldı:

  • Eyaletteki gösterge: Resmi raporlara göre, şu ana kadar New York eyaleti sınırları içerisinde 101 doğrulanmış vaka kaydedildi;

  • Olağanüstü hal ne anlama geliyor: Bu rejimin uygulanması, sağlık sistemine ek bütçe fonlarının hızla aktarılmasını, zorunlu aşı noktalarının artırılmasını ve eğitim kurumlarında sıhhi denetimin en üst düzeye çıkarılmasını sağlıyor.

35 yıllık rekor neden endişe verici?

ABD sağlık uzmanları, bir zamanlar neredeyse tamamen yok edildiği düşünülen kızamık hastalığının yeniden ortaya çıkışını şu faktörlerle açıklıyor:

  • Aşılama oranlarındaki düşüş: Son yıllarda halk arasında, özellikle küçük çocuklar arasında planlı aşılamayı reddetme eğilimi güçlendi, bu da toplumsal bağışıklık duvarının zayıflamasına yol açtı;

  • Yüksek bulaşıcılık: Kızamık, hava yoluyla en hızlı ve kolay yayılan tehlikeli enfeksiyonlardan biridir ve aşılanmamış kişiler için ciddi komplikasyonlara (zatürre, ensefalit ve beyin hasarı) yol açma olasılığı çok yüksektir.

Sağlık yetkilileri tüm vatandaşları aşı geçmişlerini kontrol etmeye ve hastalığın herhangi bir belirtisi (yüksek ateş, öksürük, döküntü) ortaya çıktığında derhal doktorlara başvurmaya çağırıyor.

ABDKızamıkNew YorkJohns Hopkins ÜniversitesiSağlık
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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