New York'ta tespit edilen tehlikeli kene virüsü bilim insanlarını endişelendirdi

·111·Dünya
New York'ta tespit edilen tehlikeli kene virüsü bilim insanlarını endişelendirdi

ABD'nin New York eyaletinde ilk kez kene yoluyla bulaşan tehlikeli Bourbon virüsü tespit edildi. Uzmanlar, bu virüsü erken aşamada tespit etmenin çok zor olduğunu vurgulayarak, henüz etkili bir aşısının veya özel bir tedavi yönteminin bulunmadığını bildirdi.

Stony Brook Tıp Merkezi bilim insanlarının yürüttüğü araştırmalara göre virüs, "yalnız yıldız" (Lone Star Tick) olarak bilinen kene türü aracılığıyla yayılıyor. Bu kene, dişi bireyin sırtındaki yıldız şeklindeki beyaz leke nedeniyle bu adı almıştır.

Araştırmacılara göre, yaz mevsiminde kenelerin aktivitesinin artmasıyla birlikte virüsün yayılma riski de yükselebilir. Bu nedenle gelecekte hastalığın zamanında tespit edilmesi daha da karmaşık hale gelebilir.

Bourbon virüsü ilk kez 2014 yılında ABD'nin Kansas eyaletindeki Bourbon ilçesinde tespit edildi. O dönemde virüsü kapan ilk hasta hayatını kaybetmişti. O tarihten bu yana bu enfeksiyonla bağlantılı en az iki ölüm vakası resmi olarak doğrulandı. Bilim insanları ise tespit edilemeyen başka vakaların da olabileceğini istisna etmiyor.

Doktorların belirttiğine göre Bourbon virüsünün temel belirtileri arasında ateş, şiddetli halsizlik, baş ve kas ağrısı, ciltte döküntüler ve bulantı yer alıyor. Ancak bu belirtiler kene yoluyla bulaşan diğer hastalıklara çok benzediği için hastalara bazen yanlış teşhis konulabiliyor.

Stony Brook Tıp Merkezi profesörlerinden Luis Marcos, New York ve ABD'nin kuzeydoğu bölgelerinde bu kene türünün yaygın olduğunu belirtti. Bu nedenle doktorlar, kene ısıran hastaları muayene ederken Bourbon virüsü ihtimalini de göz önünde bulundurmalıdır.

Uzmanlar, virüsü erkenden tespit etmek için epidemiyolojik gözetimin güçlendirilmesi ve laboratuvar teşhisinin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, "yalnız yıldız" keneleri ülkenin kuzeydoğu, güney ve orta kesimlerinde yaygındır. Bununla birlikte uzmanlar, Bourbon virüsünün ciddi komplikasyonlara yol açabilmesine rağmen insanlarda görülme sıklığının şimdilik çok düşük olduğunu da kaydetmektedir.

New YorkABDStony Brook ÜniversitesiKansasHastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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