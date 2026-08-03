New York Eyaletinde Büyük Veri Merkezlerinin İnşasına Geçici Yasak Getirildi

·37·Teknoloji
New York Eyaletinde Büyük Veri Merkezlerinin İnşasına Geçici Yasak Getirildi

ABD'de ilk kez New York Eyaleti hükümeti, büyük veri merkezlerinin inşasını ve genişletilmesini geçici olarak durdurdu. Associated Press'in aktardığı bilgilere göre bu karar, enerji kaynaklarından tasarruf edilmesi ve çevre güvenliğinin sağlanması yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Haberi Ixbt.com bildiriyor .

Eyalet Valisi Kathy Hochul tarafından imzalanan Executive Order 62 kararına göre, en az 50 megavat elektrik tüketen büyük veri merkezi projelerinin incelenmesi geçici olarak durduruldu. Bu kısıtlama, eyalet çapındaki çevresel inceleme tamamlanana kadar, ancak en fazla bir yıl süreyle geçerli olacak.

Çevresel inceleme ve yeni kısıtlamaların kapsamı

Bu moratoryum yalnızca 14 Temmuz'a kadar New York Eyaleti Çevre Koruma Departmanı tarafından tamamen resmileştirilmemiş projeler için geçerli olacak. Yerel yönetimler tarafından daha önce verilen izinler ve tamamlanmış resmi işlemler geçerliliğini koruyacak.

Belgede bazı istisnalar da belirtiliyor. Özellikle üretim, bilimsel araştırma, eğitim ve sağlık alanlarında uzmanlaşmış tesislerin yanı sıra Empire AI konsorsiyumunun projeleri bu kısıtlamaya tabi olmayacak. Bu sayede önemli bilimsel ve toplumsal alanlardaki teknolojik girişimlerin sekteye uğramaması sağlanacak.

Enerji sistemine yönelik yüksek baskı

New York Kamu Hizmetleri Departmanı (DPS), çevresel değerlendirme kapsamında büyük sunucu merkezlerinin elektrik tüketimini, su kaynaklarını, hava kalitesini ve yerel topluluklar üzerindeki etkisini ayrıntılı biçimde analiz edecek. Uzmanlar ayrıca şebeke altyapısının modernizasyonu, yeni kapasite oluşturulması ve enerji depolama sistemlerinin kurulması maliyetlerinin paylaşılması konularını da inceleyecek.

Verilere göre enerji sistemine bağlanmayı bekleyen veri merkezi projelerinin kamuoyuna açıklanan toplam kapasitesi yaklaşık 12 gigavat seviyesinde. En dikkat çekici nokta ise bunun 8 gigavattan fazlasının yalnızca 2025 yılında eklenmiş olması. Bu durum, şebekeye binen yükün keskin biçimde arttığını gösteriyor.

Hükümet ayrıca en büyük veri merkezlerine yönelik vergi teşviklerini kaldırmak ve bu merkezlerin yerel toplulukların kalkınmasına ek yatırım yapmasını sağlayacak mekanizmalar geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

New YorkVeri MerkeziTeknolojiEkolojiABD
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Güney Kore'de GeForce RTX 50 ekran kartlarının fiyatı hızla artıyorGüney Kore'de GeForce RTX 50 ekran kartlarının fiyatı hızla artıyorBugün, 02:52Xiaomi iki yeni uygun fiyatlı projektörü tanıttıXiaomi iki yeni uygun fiyatlı projektörü tanıttıBugün, 02:28Almanya’da AMD AM4 platformu satışlarının durumuAlmanya’da AMD AM4 platformu satışlarının durumuBugün, 01:56Siber güvenlik girişimi Horizon3'ün değeri 2 milyar dolara ulaştıSiber güvenlik girişimi Horizon3'ün değeri 2 milyar dolara ulaştıBugün, 01:56Lekuo PB65MX3: AMD B650 yonga setine dayalı benzersiz genişleme kartıLekuo PB65MX3: AMD B650 yonga setine dayalı benzersiz genişleme kartıBugün, 01:27Wispr Flow yapay zekâ destekli toplantı kayıt aracını kullanıma sunabilirWispr Flow yapay zekâ destekli toplantı kayıt aracını kullanıma sunabilirBugün, 01:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı