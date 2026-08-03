New York Eyaletinde Büyük Veri Merkezlerinin İnşasına Geçici Yasak Getirildi

ABD'de ilk kez New York Eyaleti hükümeti, büyük veri merkezlerinin inşasını ve genişletilmesini geçici olarak durdurdu. Associated Press'in aktardığı bilgilere göre bu karar, enerji kaynaklarından tasarruf edilmesi ve çevre güvenliğinin sağlanması yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Haberi Ixbt.com bildiriyor .

Eyalet Valisi Kathy Hochul tarafından imzalanan Executive Order 62 kararına göre, en az 50 megavat elektrik tüketen büyük veri merkezi projelerinin incelenmesi geçici olarak durduruldu. Bu kısıtlama, eyalet çapındaki çevresel inceleme tamamlanana kadar, ancak en fazla bir yıl süreyle geçerli olacak.

Çevresel inceleme ve yeni kısıtlamaların kapsamı

Bu moratoryum yalnızca 14 Temmuz'a kadar New York Eyaleti Çevre Koruma Departmanı tarafından tamamen resmileştirilmemiş projeler için geçerli olacak. Yerel yönetimler tarafından daha önce verilen izinler ve tamamlanmış resmi işlemler geçerliliğini koruyacak.

Belgede bazı istisnalar da belirtiliyor. Özellikle üretim, bilimsel araştırma, eğitim ve sağlık alanlarında uzmanlaşmış tesislerin yanı sıra Empire AI konsorsiyumunun projeleri bu kısıtlamaya tabi olmayacak. Bu sayede önemli bilimsel ve toplumsal alanlardaki teknolojik girişimlerin sekteye uğramaması sağlanacak.

Enerji sistemine yönelik yüksek baskı

New York Kamu Hizmetleri Departmanı (DPS), çevresel değerlendirme kapsamında büyük sunucu merkezlerinin elektrik tüketimini, su kaynaklarını, hava kalitesini ve yerel topluluklar üzerindeki etkisini ayrıntılı biçimde analiz edecek. Uzmanlar ayrıca şebeke altyapısının modernizasyonu, yeni kapasite oluşturulması ve enerji depolama sistemlerinin kurulması maliyetlerinin paylaşılması konularını da inceleyecek.

Verilere göre enerji sistemine bağlanmayı bekleyen veri merkezi projelerinin kamuoyuna açıklanan toplam kapasitesi yaklaşık 12 gigavat seviyesinde. En dikkat çekici nokta ise bunun 8 gigavattan fazlasının yalnızca 2025 yılında eklenmiş olması. Bu durum, şebekeye binen yükün keskin biçimde arttığını gösteriyor.

Hükümet ayrıca en büyük veri merkezlerine yönelik vergi teşviklerini kaldırmak ve bu merkezlerin yerel toplulukların kalkınmasına ek yatırım yapmasını sağlayacak mekanizmalar geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.