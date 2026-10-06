Semerkant'taki Olimpiyatların ardından üç Afgan satranç oyuncusu sınırda tutuklandı

Semerkant şehrinin ev sahipliği yaptığı Dünya Satranç Olimpiyatı'nın ardından uluslararası spor camiasını endişelendiren olağanüstü bir olay yaşandı. Özbekistan'daki prestijli turnuvaya katıldıktan sonra ülkelerine dönen Afganistan milli takımının dört üyesinden üçü, devlet sınırında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, satranç oyuncularının tutuklanmasına, ülkede bu zeka sporunun resmen yasaklanmış olması neden oldu.

«Pasaportlarımıza el koyup bizi ayrı odalara kapattılar»

İspanya'nın prestijli EL PAÍS gazetesiyle iletişime geçmeyi başaran sporculardan biri, sınırda yaşananları ve mevcut durumu kısaca aktardı:

Tek kişilik hapis: «Pasaportlarımıza el koydular ve üçümüzü ayrı ayrı odalara kapattılar», — dedi Afgan satranç oyuncusu;

Kabil'de ev hapsi: Şu anda tutuklu bulunan üç sporcu Kabil'de ev hapsinde tutuluyor ve gelecekleri belirsizliğini koruyor;

Bir sporcunun geçişi: Milli takımın dördüncü üyesi ise sınır kapısından hiçbir engel ve sorun yaşamadan geçen tek kişi oldu.

Satranç yasağı ve FIDE yönetiminin müdahalesi

Afganistan'da satrançla ilgili durum Mayıs 2025'te gerginleşmişti:

Dini gerekçelerle yasak: Ülke yönetimi, Mayıs 2025'te dini inanç ve şeriat normlarını gerekçe göstererek satranç oynamayı kesin olarak yasaklamıştı. Bu nedenle sporcuların Semerkant'taki prestijli Olimpiyatlara katılması, hükümetin resmi yasağının ihlali olarak değerlendirildi;

Uluslararası Satranç Federasyonu'nun tepkisi: Uluslararası Satranç Federasyonu'nun (FIDE) yeni seçilen başkanı Timur Turlov durumdan haberdar olduğunu belirterek, Afgan satranç oyuncularının güvenliğini sağlamak ve yaşanan diplomatik krizi olumlu yönde çözmek için gerekli adımların atıldığını bildirdi.

Dünya spor örgütleri ve insan hakları aktivistleri, sporla uğraştıkları için cezalandırılan büyükustaların akıbetini yakından takip ediyor.