Timur Turlov FIDE başkanı oldu: Tarihin en genç lideri

Semerkant'ta dünya satrancı için tarihi bir olay yaşandı. FIDE Kongresi kapsamında düzenlenen başkanlık seçimlerinde, Kazak girişimci ve satranç aktivisti Timur Turlov, FIDE'nin yeni başkanı seçildi.

38 yaşındaki Turlov, ikinci turda 110 oy alarak Alman temsilci Vadim Rosenstein'ı geride bıraktı. Böylece o, FIDE tarihindeki en genç başkan olarak organizasyonun liderliğini üstlendi.

Seçimlere FIDE üyesi 196 ulusal federasyonun temsilcisi katıldı. İlk turda Turlov 96 oy alırken, Rosenstein 76, Jan-Henrik Buttner ise 20 oy topladı. İkinci turda ise Turlov 110:85'lik skorla galip geldi.

Semerkant'ta FIDE yönetimi değişti

Timur Turlov, FIDE başkanlığı görevinde 2018 yılından beri organizasyonu yöneten Arkady Dvorkovich'in yerini aldı.

Dvorkovich iki dönem boyunca FIDE başkanı olarak görev yaptı. Turlov, seçim sonrası ona teşekkürlerini ileterek, satrancı daha da geliştirme ve organizasyonları güçlendirme gerekliliğini vurguladı.

Semerkant'taki seçim, FIDE Genel Kurulu'nun 26 Eylül'deki toplantısı kapsamında, 46. Satranç Olimpiyatı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Timur Turlov kimdir?

Timur Turlov, 13 Kasım 1987'de doğdu. Freedom Holding Corp.'un kurucusu ve CEO'sudur. Şirket, NASDAQ borsasında kayıtlı uluslararası bir finansal hizmetler grubu olarak faaliyet göstermektedir.

Turlov, satrançla çocukluğundan beri ilgilenmiş ve daha sonra bu sporu destekleyen en büyük sponsorlardan biri haline gelmiştir.

Ocak 2023'ten beri Kazakistan Satranç Federasyonu başkanlığı görevini yürütüyordu. FIDE verilerine göre, onun liderliği döneminde Freedom Holding Corp. Kazakistan'da satrancın geliştirilmesine yaklaşık 30 milyon dolar ayırmış ve 20'den fazla büyük uluslararası FIDE turnuvasını desteklemiştir.

FIDE'nin yeni başkanını büyük görevler bekliyor

Turlov, FIDE başkanı olarak satrancın uluslararası düzeyde gelişimiyle ilgili geniş kapsamlı konulara liderlik edecek.

Seçim programında satrancın dijital altyapısını geliştirme, küçük federasyonları destekleme, eğitimde satrançtan yararlanma ve hileye karşı teknolojileri güçlendirme gibi alanlara odaklanmıştı.

Turlov'un FIDE'deki faaliyetlerinde bir diğer önemli isim ise beş kez dünya satranç şampiyonu olan Viswanathan Anand olacak. Anand, seçimlerde onun başkan yardımcısı adayı olarak gösterilmişti.

Semerkant'tan dünya satrancına yeni bir dönem

Timur Turlov'un seçilmesi sadece Kazakistan için değil, aynı zamanda Orta Asya satrancı için de önemli bir olay oldu.

Kazakistan Satranç Federasyonu başkanı olarak edindiği tecrübenin ardından, şimdi tüm dünya satrancını yöneten organizasyon olan FIDE'nin başında çalışmalarını sürdürecek.

En dikkat çekici nokta ise yaşı. 38 yaşındaki Timur Turlov, FIDE tarihinde başkanlık görevine seçilen en genç lider oldu.

Böylece, 26 Eylül 2026'da Semerkant'ta gerçekleştirilen seçim, dünya satranç tarihinde yeni bir sayfa açtı.