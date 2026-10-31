FIDE, 2027 Hızlı ve Yıldırım Satranç Dünya Şampiyonası'nın yapılacağı yeri açıkladı

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), yılın en dinamik ve çekişmeli müsabakası olarak kabul edilen 2027 Hızlı ve Yıldırım Satranç Dünya Şampiyonası'nın ev sahipliğini resmen Türkiye'ye verdi. Gezegenin en güçlü büyükustalarının bir araya geleceği bu küresel satranç forumu İstanbul'da düzenlenecek.

FIDE, bu kararı alırken Türkiye'nin büyük uluslararası turnuvaları yüksek standartlarda organize etme konusundaki zengin deneyimini ve modern altyapısını özellikle vurguladı.

Takvim ve yarışma formatı: Yıl sonundaki heyecan dolu hafta

Turnuva geleneksel olarak yılın son günlerinde organize edilecek:

Kesin tarihler: Katılımcılar İstanbul'a 25 Aralık'ta varacak, müsabakalar ise 26-30 Aralık tarihleri arasında devam edecek;

4 dünya şampiyonluğu: Yüzlerce yetenekli büyükusta, Açık (erkekler) ve kadınlar kategorilerinde hızlı ve yıldırım satranç dallarında toplam dört şampiyonluk unvanı için masaya oturacak;

Yüksek heyecan: Hızlı ve yıldırım maçlarında sürenin kısıtlı olması her saniyeyi belirleyici kılıyor ve taraftarlara gerçek bir adrenalin ile beklenmedik sürprizler sunuyor.

İstanbul — büyük satranç forumunun merkezi

Türkiye daha önce de dünya satranç tarihinde önemli bir yere sahip büyük turnuvalara başarıyla ev sahipliği yapmıştır:

Tarihi Olimpiyat: İstanbul, 2012 yılında dünyanın tüm milli takımlarını bir araya getiren 40. Dünya Satranç Olimpiyatı'na ev sahipliği yapmıştır;

Gençler şampiyonası: Şehir yakın zamanda, 2025 yılı sonunda gençler kategorisindeki FIDE Hızlı ve Yıldırım Dünya Şampiyonası müsabakalarını da başarıyla gerçekleştirmişti.

Özbekistanlı yetenekli büyükustalar da dahil olmak üzere dünyanın en güçlü satranç yıldızlarının, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı bu prestijli şampiyonada satranç tacını kazanmak için favoriler arasında mücadele etmesi bekleniyor.