2,5 Milyon Dolarlık Maç: Sindarov ve Gukesh 5 Saatlik Maraton İçin Nasıl Hazırlanıyor?

·5·Spor
2,5 Milyon Dolarlık Maç: Sindarov ve Gukesh 5 Saatlik Maraton İçin Nasıl Hazırlanıyor?

Özbekistan satranç tarihindeki en önemli ve merakla beklenen olaya çok az kaldı. İsviçre'nin Cenevre kentinin ev sahipliği yapacağı dünya şampiyonluğu mücadelesinde, adaylar turnuvası galibi vatandaşımız Javohir Sindarov mevcut dünya şampiyonu Hintli Gukesh Dommarajuile karşı karşıya gelecek.

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), bu tarihi karşılaşmanın resmi yönetmeliğini ve zaman kontrolü düzenini onayladı. Sunulan format, klasik satrancın en karmaşık ve fiziksel dayanıklılık gerektiren şartlarından biri olmasıyla öne çıkıyor.

Her oyun 5 saatten fazla sürecek: Zaman kontrolü nasıl?

Turnuva kurallarına göre, büyükustaların her hamle üzerinde uzun ve derin düşünmeleri için aşağıdaki zaman dağılımı uygulanacaktır:

  • İlk 40 hamle için: Her iki satranç oyuncusuna da 120 dakika (2 saat) süre tanınacaktır;

  • 41. hamleden itibaren: Katılımcıların oyunun geri kalanı için 30 dakika ek süre verilecektir;

  • Ek saniyeler: 41. hamleden itibaren yapılan her hamle için 30 saniye zaman eklenecektir.

Bu zaman kontrolü, klasik satrançtaki en uzun süreli formatlardan biri olarak kabul ediliyor. Sonuç olarak, tek bir oyunun 5-6 saate kadar uzaması ve sporculardan sadece yüksek zeka değil, aynı zamanda büyük bir psikolojik direnç ve fiziksel dayanıklılık talep etmesi bekleniyor.

Satranç tacı mücadelesinin temel göstergeleri

Dünya şampiyonluğu maçının tüm önemli detayları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Gösterge

Belirlenen standart / Detay

Müsabaka tarihi

24 Kasım - 12 Aralık

Ev sahibi şehir ve mekan

Cenevre (İsviçre), Martin Bodmer Vakfı

Oyun sayısı

14 klasik maç

Galibiyet için gereken sonuç

İlk ulaşan 7,5 puan toplamak

Skor 7:7 olduğunda

Kazanan hızlı satranç (tie-break) ile belirlenir

Toplam ödül havuzu

2,5 milyon ABD doları

Kıyasıya mücadelenin heyecanı

14 klasik oyunun sonunda ilk olarak 7,5 puan toplayan büyükusta, satranç tacının yeni sahibi olur. Eğer ana maçlar berabere (7:7) biterse, dünya şampiyonu tie-break maçları (rapid ve blitz) ile belli olur.

Özbekistanlı 20 yaşındaki Javohir Sindarov, bu mücadelede kendi neslinin en güçlü büyükustalarından birine karşı, ulusal satranç okulumuzun yüksek ustalığını masada sergilemeye hazırlanıyor.

Javohir SindarovGukesh DommarajuFIDEDünya Satranç ŞampiyonasıSatranç
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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