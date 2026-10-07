81 yaşındaki balıkçı ayı saldırısından sağ kurtuldu

·2·Dünya
81 yaşındaki balıkçı ayı saldırısından sağ kurtuldu

Rusya'nın İrkutsk bölgesinde 81 yaşındaki bir balıkçı, ayı saldırısına uğradı ve yırtıcı hayvanla mücadele ederek hayatta kalmayı başardı. Olay, yaşlı adamın teknesinden yüklerini indirdiği sırada meydana geldi.

RIA Novosti'nin haberine göre olay, Kirenga Nehri'nin uzak bir bölgesinde, Chinonga köyü yakınlarında gerçekleşti. Ayı, kıyıya gelip teknesini bağlayan ve yüklerini indiren balıkçıya saldırdı.

Buna rağmen 81 yaşındaki adam hayvana direndi ve teknesine binmeyi başardı. Daha sonra nehir boyunca uzaklaşarak tehlikeli bölgeyi terk etti. Saldırı sonucunda ellerinde ve vücudunda yaralanmalar tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, ağustos ayından bu yana ormanlarda ayıların yerleşim yerlerine yaklaşması arttı. Gıda kıtlığı nedeniyle yırtıcılar yiyecek aramak için insanların yaşadığı yerlere iniyor.

İrkutsk bölgesinde bu yıl ayılarla ilgili olaylar sonucunda beş kişi hayatını kaybetti. Bunlar arasında Kirensk bölgesinde orman meyvesi toplayan üç kişi de ayı saldırısı kurbanı oldu.

Ust-Ilimsk bölgesinde de bir ayı ile karşılaşan avcı hayatını kaybetti. Kazachinsko-Lenskiy bölgesinde ise ayı, bir vagonun içindeki işçiye saldırdı ve adam ağır yaralanmalar sonucu yaşamını yitirdi.

İrkutsk BölgesiKirensk İlçesiAyı SaldırısıRIA NovostiRusya
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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