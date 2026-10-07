NATO Askeri Komitesi heyeti Kiev'e geldi — neler görüşülüyor?

·11·Dünya
NATO Askeri Komitesi heyeti Kiev'e geldi — neler görüşülüyor?

Kuzey Atlantik İttifakı (NATO) ile Ukrayna arasındaki askeri iş birliğinde son yılların en önemli ve kapsamlı olaylarından biri yaşandı. Son sekiz yıl içinde ilk kez NATO Askeri Komitesi'nden üst düzey bir heyet, resmi ziyaret için Kiev'e ulaştı. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, bu ziyaret Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Mihail Drapatıytarafından yapılan şahsi davet üzerine gerçekleştirildi.

Ziyaretin en dikkat çekici yanı, NATO üyesi olan 32 ülkenin tamamının resmi askeri temsilcilerinin aynı anda Kiev'e gelmiş olmasıdır.

Ziyaretin temel amaçları: İstişareler ve muharebe deneyimi

Uzmanlar ve askeri analistler, 32 ülke temsilcisinin aynı anda toplanmasını çeşitli jeopolitik ve taktiksel faktörlerle değerlendiriyor:

  • Ukrayna'nın muharebe deneyimini incelemek: Analistlere göre, ziyaret programındaki önemli görevlerden biri, Ukrayna ordusunun modern cephe koşullarındaki gerçek çatışma deneyimini yakından incelemek ve NATO ülkeleri ordularının gelecekteki tehditlere karşı hazırlık seviyesini artırmaktır;

  • Danışmanlık ve stratejik planlama: Emekli Albay Mihail Hodarenok dahil olmak üzere askeri yorumculara göre, komite temsilcileri Ukraynalı askeri komutanlara silahlı mücadelenin gelecekte sürdürülmesi konusunda danışmanlık hizmetleri sunabilir.

Silahlanma meselesi: Askeri Komite yetkisi ve ulusal hükümetler

Askeri Komite doğrudan silah tedariki sözleşmelerini imzalama yetkisine sahip olmasa da, bu konu diyaloğun merkezinde yer alıyor:

  • İhtiyaçların değerlendirilmesi: Askeri uzmanlar, silah tedarikinin devletlerarası siyasi ilişkilerin bir konusu olduğunu açıklıyor. Ancak Askeri Komite temsilcileri, Ukrayna'nın cephede tam olarak hangi tür silahlara, ne miktarda ve hangi sürelerde ihtiyaç duyduğuna dair genel teknik gereksinimleri görüşüyor;

  • Bilgilerin başkentlere iletilmesi: Heyet üyelerinin, Ukrayna tarafının en güncel pozisyonunu ve taleplerini doğrudan yerinde dinleyerek kendi ulusal hükümetlerine ve savunma bakanlıklarına ilgili tavsiyeleri iletmeleri bekleniyor.

Uluslararası uzmanların tepkisi

Askeri analistler, bu ziyaretin yoğun hava saldırıları ve gerilimin tırmandığı bir döneme denk gelmesine dikkat çekiyor. Bir yandan bu, İttifak'ın Kiev'i destekleme konusundaki siyasi ve askeri dayanışmasını gösteren kesin bir sembolik işaret; diğer yandan ise Batılı askeri elitler arasında cephedeki durumla ilgili koordinasyonu güçlendirme ihtiyacının doğduğu anlamına geliyor.

NATO Askeri Komitesi'nin bu tam kadrolu misyonunun, önümüzdeki aylarda Ukrayna'ya sağlanacak askeri yardımın kapsamını ve savunma stratejisindeki yeni adımları belirlemesi bekleniyor.

NATOUkraynaKievMihail DrapatıyAskeri İş Birliği
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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