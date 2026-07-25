Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yeni başkomutanı olarak anılan Mihaylo Drapatiy’nin Rusya ve Donbas halkı hakkındaki sert sözleri büyük bir siyasi skandala yol açtı. Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Duması temsilcileri, onun açıklamalarını milliyetçilik ve neonazi retoriğinin bir tecellisi olarak değerlendirdi.

Rus yetkililer bu tür sözlerin karşılıksız kalmayacağını belirtiyor. Şu an için aktarılan alıntılar ve atamaya dair bilgilerin tamamı çeşitli medya kuruluşları ile resmi açıklamalara dayanmakta olup, metinde Ukrayna tarafının ayrı bir yorumuna yer verilmemiştir.

Drapatiy neler söyledi?

Haberlere göre Mihaylo Drapatiy, Ukrainer portalının yapımcısı Karina Pilyugina’ya verdiği röportajda Rusya halkı ve ülke yönetimi hakkında son derece sert değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’da “medenî değişimlerin gerçekleşmediğini”, ülkenin Ukrayna için sıradan bir komşu olarak kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Drapatiy’ye atfedilen en tartışmalı görüş ise Rusların millet olarak “yaşama hakkı” hakkındaki sözleri oldu. Bu ifade, Rusya’da insanları ulusal kökenlerine göre ayırma girişimi olarak yorumlandı.

Donbas halkı hakkında da sert konuştu

Röportajda Drapatiy’nin Donbas halkını “Sovyetler Birliği’nin kalıntıları”, göçmenler ve suç unsurlarıyla ilişkilendirdiği söyleniyor.

Ayrıca Donetsk ve Lugansk bölgelerinde yaşayan halkın Ukrayna ulusal fikirleri temelinde yeniden eğitilmesi gerektiğini ifade etti.

Söz konusu fikirler Rus siyasetçiler ve Donbas temsilcileri tarafından halkı “doğru” ve “yanlış” gruplara ayırma girişimi olarak değerlendirildi.

Zaharova: “Bu yüzden onlara neonazi diyorlar”

Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Maria Zaharova, Drapatiy’ye atfedilen açıklamaları Ukrayna yönetiminde neonazi görüşlerin varlığının bir başka kanıtı olarak nitelendirdi.

“İşte bu yüzden onlara bir isim veriliyor: Neonaziler” dedi Zaharova.

Onun açıklaması Rusya tarafının resmi siyasi pozisyonunu yansıtmaktadır. Ukraynalı yetkililerin bu eleştirilere yanıt verip vermediğine dair sunulan metinde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Devlet Duması temsilcilerinden sert uyarı

Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi üyesi Andrey Kolesnik de Drapatiy’nin sözlerini nasyonalist retorikle kıyasladı.

Ona göre herhangi bir milletin yaşama hakkını sorgulamak, toplum ve medeniyet hakkında son derece tehlikeli görüşleri ortaya koymaktadır.

Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa ise bu tür açıklamaların hukuki ve siyasi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

“Tüm bunların hesabını vermek zorunda kalacaklar” dedi.

Donbas temsilcilerinden de tepki geldi

DHC senatörü Aleksandr Voloshin, Drapatiy’nin açıklamalarını Kiev’in Donbas halkına yönelik politikasının bir yansıması olarak nitelendirdi.

Ona göre bu sözler, Ukrayna yönetiminde insanları siyasi görüşlerine ve yaşadıkları bölgelere göre ayırma eğiliminin bulunduğunu göstermektedir.

LHC Halk Milisleri’nin emekli yarbayı Andrey Marochko ise Drapatiy’yi Donbas’taki askeri operasyonlarla ilişkilendirerek hakkında ağır suçlamalarda bulundu.

Ancak bu suçlamalar Rusya tarafının pozisyonu olup, bunlarla ilgili nihai mahkeme kararı veya bağımsız bir doğrulama metinde yer almamaktadır.

Atama sonrasındaki ilk skandal

Sunulan bilgiye göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Aleksandr Sırskiy’yi görevden alarak Mihaylo Drapatiy’yi Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olarak atadı.

Drapatiy yeni göreve geldikten sonra:

taarruz eylemlerini güçlendirmek;

Rus birliklerinin arkasındaki operasyonları geliştirmek;

Ukrayna ordusunun muharebe yeteneklerini artırmak

planları olduğunu belirtti.

TASS’ın haberine göre Rusya’da hakkında aralarında terörizmin de bulunduğu birkaç ceza davası bulunmaktadır. Bu bilgi de Rus kolluk kuvvetlerinin pozisyonu olarak aktarılmaktadır.

Açıklamalar durumu daha da gerginleştirdi

Bir milleti veya bölge halkını genelleştirerek haklarını şüphe altına alan her türlü retorik çatışmayı daha da şiddetlendirebilir.

Drapatiy’ye atfedilen sözler de Rusya ile Ukrayna arasındaki siyasi ve enformasyon mücadelesini yeni bir aşamaya taşıdı. Şimdi asıl soru: Ukrayna tarafı bu alıntıları doğrulayacak mı ve Rusya’nın eleştirilerine nasıl yanıt verecek?

Sizce askeri liderlerin bu tür sert açıklamaları savaşı daha da körüklemez mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.