“Savaş pahalılaştı, en büyük sorun para”: Zelenskiy savunmadaki kaynak yetersizliğini kabul etti

·0·Dünya
“Savaş pahalılaştı, en büyük sorun para”: Zelenskiy savunmadaki kaynak yetersizliğini kabul etti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, yeni Savunma Bakanı Yevgeniy Xmara’nın resmen tanıtıldığı törende, ülkenin savunma sisteminin karşı karşıya olduğu en büyük engelin finansman ve kaynakların ciddi biçimde yetersiz kalması olduğunu açıkladı. Savaş masraflarının keskin biçimde artması ve cephedeki ihtiyaçların genişlemesi nedeniyle Kiev yeni finansman kaynakları aramak zorunda kalıyor.

“Daha fazla kaynak gerekiyor”: Zelenskiy’nin açıklaması

Devlet Başkanı, yeni bakana önemli görevler verirken askeri harcamalar ve silahlı direnişin mevcut durumunu açıkça değerlendirdi:

"Sahip olduğumuz en büyük sorunlardan biri para. Bu, gerçekten de şu anda Ukrayna’nın savunma alanındaki en ciddi sorunlardan biri. Gerekli kaynakları bulmak gerekiyor ve bence bu, karşı karşıya olduğumuz en büyük sorun. Savaş pahalılaştı; bu bir gerçek. Daha fazla kaynak gerekiyor, yetersizlik arttı. Rakip bize karşı giderek daha fazla araç kullanıyor ve yalnızca savunma yapmakla kalmayıp aktif biçimde hareket etmemiz gerekiyor. Tüm bunlar büyük miktarda para gerektiriyor.", — dedi Vladimir Zelenskiy.

Ukrayna savunmasındaki mali ve askeri durum göstergeleri

Alan

Sorunun niteliği ve alınan önlemler

Temel sorun

Savunma alanında finansman ve maddi kaynak yetersizliği

Yeni bakanın görevi

Yevgeniy Xmara, Batılı ortaklarla yapılan tüm anlaşmaları kapsamlı bir şekilde denetleyecek

Askeri ihtiyaçlar

Yalnızca savunmayı değil, aktif operasyonları sürdürmek için de yeni finansman akışları

Hava savunmasındaki zayıflık

Balistik füzelere karşı savunmada ciddi zorluklar (The Guardian)

Ortaklarla ilişkiler

Sağlanan ve beklenen askeri yardım paketlerinin yeniden değerlendirilmesi

Batı ile anlaşmaların denetimi ve balistik füze tehdidi

Zelenskiy’nin açıklamasına göre, yeni atanan Savunma Bakanı Yevgeniy Xmara’nın uluslararası ortaklarla imzalanan tüm askeri anlaşmaları kapsamlı bir denetimden geçirmesi gerekiyor. Bu kapsamda hangi yardımların fiilen teslim edildiği, hangilerinin ise geciktiği netleştirilecek.

Bununla birlikte, The Guardian gazetesinin savunma ve güvenlik editörü Dan Sabbagh, Ukrayna’nın hava savunma sistemlerinin Rusya’nın son füze saldırıları karşısında, özellikle balistik füzeleri engelleme konusunda ciddi engel ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Sizce Ukrayna, savunma alanında ortaya çıkan büyük mali kaynak açığını Batı’nın yeni yardımlarıyla tamamen kapatabilir mi, yoksa iç ekonomik kaynakların yeniden değerlendirilmesi mi gerekecek?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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