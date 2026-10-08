İtalya'da kediler her yıl bayram öncesinde gizemli bir şekilde nereye kayboluyor?

İtalya'da evcil hayvanların, özellikle de kedilerin kitlesel olarak kaybolma vakaları keskin bir şekilde arttı. Ülkenin saygın La Nazione gazetesinin bildirdiğine göre, hayvan koruma örgütleri ve aktivistler bu durumu yaklaşan Cadılar Bayramı öncesindeki gizli dini-tarikat ayinleri ve kurban etme ritüelleriyle ilişkilendiriyor.

Hayvanların düzenli olarak kaybolması, bölge halkı ve aktivistler arasında ciddi endişe ve yankı uyandırdı.

«Her yıl tekrarlanan kurban»: Aktivistler ne diyor?

İtalya Ulusal Hayvanları Koruma Örgütü (ENPA) şube başkanı Maria Rosa Incandela, bu uygulamanın sistematik bir nitelik taşıdığını belirtti:

Mevsimsel ayinler: Kedilerin kaybolması tesadüf değil, tam aksine bayramdan önceki haftalarda yoğunlaşan geleneksel bir «kurban» ritüeli halini aldı;

Sipariş üzerine av: Örgüt başkanının düşüncesine göre, hayvanlar para karşılığında özel olarak tutulan kişiler (muhtemelen yabancılar) tarafından yakalanıp tarikat üyelerine teslim ediliyor olabilir;

Geçmişten gelen korkunç kanıtlar: Incandela, pandemi öncesinde Citta di Castello bölgesinde yakılmış kedi kalıntılarının bulunduğunu ve bu izler sayesinde gizli bir tarikatın varlığının ortaya çıkarıldığını hatırlattı.

Neden özellikle ev kedileri ana hedef haline geliyor?

Hayvan hakları savunucuları, sokak kedilerine kıyasla evcil hayvanların daha büyük risk altında olduğunu özellikle vurguluyor:

Güven ve uysal karakter: Ev kedileri, sokaktaki vahşi hemcinsleri gibi insanlardan kaçmaz, insanlara çabuk alışır ve yabancılarla kolayca iletişim kurar. Bu da yakalanmalarını kolaylaştırıyor;

Hedef değişimi: Savunucuların ifadelerine göre, önceki yıllarda ağırlıklı olarak beyaz, ardından siyah kediler kaybolurken, artık tekir (kaplan desenli) kediler de hedef alınıyor;

Son veriler: Son birkaç gün içinde en az yirmi kedinin iz bırakmadan kaybolduğu resmen kaydedildi.

Halk ve hayvan sahiplerine acil uyarı

Durumun karmaşıklaşması nedeniyle gönüllüler ve yetkililer, evcil hayvan sahiplerine katı kuralları hatırlatıyor:

Dışarı çıkarmamak: Cadılar Bayramı sona erene kadar ev kedilerinin kontrolsüz bir şekilde dışarı salınmaması tavsiye ediliyor;

Şüpheli hareketler: Hayvanları yakalamaya çalışan bilinmeyen kişiler veya sahipsiz hayvanların çevresinde şüpheli hareketler gözlemlendiğinde derhal kolluk kuvvetlerine haber verilmesi isteniyor.

Yerel polis ve hayvan koruma birimleri, bu vakalarla ilgili gözetim ve denetimleri sıkılaştırdı.