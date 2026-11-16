Real, Trent'i satmak istemiyor: Mourinho ona güveniyor ancak ilk 11'de rekabet çok güçlü

Trent Alexander-Arnold'ın Real'deki geleceğine dair sorular açıklığa kavuştu. İngiliz savunmacının eski kulübü Liverpool'a dönebileceğine dair söylentiler artarken, Fabrizio Romano Madrid'deki durum hakkında önemli bilgiler paylaştı. Görünüşe göre oyuncunun kendisi takımdan ayrılmaya niyetli değil, kulüp ve teknik direktör José Mourinho ise onu takımda tutmaktan yana.

Fabrizio Romano, Liverpool ile görüşmeler hakkında ne dedi?

Ünlü muhabir Fabrizio Romano, Trent Alexander-Arnold'ın Ocak ayında Real'den ayrılabileceğine dair haberlerin şu an için gerçek bir transfer süreciyle ilgili olmadığını belirtti.

Gazetecinin verdiği bilgilere göre, oyuncu, Real ve Liverpool arasında herhangi bir somut görüşme yapılmıyor. Madrid kulübü de İngiliz ekibiyle resmi bir temasa geçmedi.

Romano, Trent'in Liverpool'a duyduğu saygıyı ve eski takımına karşı beslediği sıcak duyguları inkar etmiyor. Ancak şu an tüm odağı Real üzerinde. Dolayısıyla oyuncunun İngiltere'ye dönüşü hakkındaki konuşmalar şimdilik tahminlerden öteye gitmiyor.

Trent neden ilk 11'de az oynuyor?

Durumun en ilginç yanı, Trent'in Madrid'deki geleceğine dair şüphelerin oyuncunun yeteneğinden değil, takımdaki güçlü rekabetten kaynaklanmasıdır.

Son önemli karşılaşmalarda José Mourinho, sağ bek pozisyonunda Federico Valverde'nin hizmetlerinden daha fazla yararlanıyor. Uruguaylı oyuncu aslında merkez orta saha olmasına rağmen, birden fazla pozisyonda oynayabilmesi ve taktiksel esnekliği ile teknik direktör için kilit bir figür haline geldi.

Bu durum Trent'in ilk 11'deki şansını kısıtlıyor. İngiliz oyuncu, kendi pozisyonunda düzenli forma şansı bulabilmek için rekabette galip gelmek zorunda.

Bu nedenle geleceği hakkındaki tartışmalarda sadece transfer ihtimaline değil, sahadaki yerine ve teknik direktörün taktiksel kararlarına da odaklanmak gerekiyor.

Mourinho, Trent'in performansından memnun

İlk 11'deki rekabetin güçlü olmasına rağmen, Trent'in Real'deki geleceği bitmiş değil. Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre, José Mourinho oyuncunun antrenmanlardaki tutumundan ve sahaya çıktığındaki performansından memnun.

Muhabir, Portekizli uzmanın Trent'in antrenmanlardaki yüksek seviyesini takdir ettiğini vurguluyor. Sezonun geri kalanında da oyuncuya fırsatlar verileceğine inanıyor.

Mourinho için Trent'i takımda tutmak önemli. Çünkü sezon boyunca sakatlıklar, yorgunluk ve yoğun maç takvimi nedeniyle kadroyu rotasyona sokmak gerekiyor. Böyle bir durumda teknik kapasitesi ve paslarıyla öne çıkan bir savunmacının hizmetleri çok işe yarayabilir.

Trent'in de ayrılmak istemediği söyleniyor

Romano'nun haberinde oyuncunun kişisel duruşuna da özel bir yer ayrılmış. Trent Alexander-Arnold, Real'deki rekabetten kaçmak istemiyor ve ilk 11'de yer bulmak için savaşmayı planlıyor.

Bu durum, Madrid'deki kariyerini sürdürmeye ciddi bir şekilde yaklaştığını gösteriyor. Oyuncu, mevcut zorlukları geçici bir süreç olarak görüyor ve teknik direktörün güvenini kazanmaya çalışıyor.

Romano'nun verdiği bilgilere göre, Real de Ocak ayında Trent'i satmayı planlamıyor. Kulüp onu sezonun ikinci yarısında da önemli oyuncularından biri olarak görüyor.

Liverpool taraftarları şimdilik acele etmemeli

Trent'in eski takımına dönüşü hakkındaki haberlerin Liverpool taraftarlarında ilgi uyandırması doğal. Uzun yıllar boyunca Merseyside ekibinde forma giydi, kulübün önemli başarılarına katkıda bulundu ve takım tarihinde özel bir iz bıraktı.

Ancak mevcut durumda Anfield'a dönüşü hakkında kesin konuşmak için bir neden yok. Ne oyuncunun kendisi böyle bir planı olduğunu açıkladı ne de kulüpler arasında bir görüşme başladı.

En önemlisi, Trent Real'de kendini gösterme fırsatını kaçırmak istemiyor. Mourinho'nun ona olan güveni de oyuncu için önemli bir faktör olmaya devam ediyor.

Dolayısıyla şu anki asıl soru Trent'in hangi kulübe gideceği değil, Real'de ne zaman ve nasıl ilk 11'deki yerini geri kazanacağıdır. Eğer İngiliz savunmacı fırsatlarını iyi değerlendirirse, Madrid'deki kariyerini başarıyla sürdürebilir.