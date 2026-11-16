Real Madrid'in istediği yıldız kulüpte kalıyor: Manchester City'den beklenmedik hamle

İngiltere'nin mevcut devlerinden biri Manchester Citykadrosundaki önemli oyunculardan birini tutmak adına belirleyici bir adım atıyor. Saygın Manchester Evening News gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Portekizli savunma oyuncusu Matheus Nunes kulüple üç yıllık yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya çok yakın.

Maaş artışı ve yeni şartlar

Yeni anlaşmaya göre, oyuncunun mali şartları önemli ölçüde iyileştirilecek. Buna göre, Matheus Nunes'in haftalık maaşı 20 bin sterlin artırılarak, hiçbir bonus olmaksızın 150 bin sterlin olacak. Hatırlatmak gerekirse, mevcut sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyordu.

Matheus Nunes, 2023 yazında Wolverhampton'dan Manchester Citykadrosuna 62 milyon avro karşılığında transfer olmuştu. İlk sezonunda ilk 11'de pek fazla forma şansı bulamasa da, 2025 yılında Kyle Walker'ın takımdan ayrılmasının ardından pozisyonunu değiştirerek sağ bek mevkisinde güven veren bir performans sergilemeye başladı. Geçen sezon bu görevde yerini sağlamlaştırarak, 32 kez ilk 11'de sahaya çıktı.