Real Madrid'in istediği yıldız kulüpte kalıyor: Manchester City'den beklenmedik hamle
İngiltere'nin mevcut devlerinden biri Manchester Citykadrosundaki önemli oyunculardan birini tutmak adına belirleyici bir adım atıyor. Saygın Manchester Evening News gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Portekizli savunma oyuncusu Matheus Nunes kulüple üç yıllık yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya çok yakın.
Maaş artışı ve yeni şartlar
Yeni anlaşmaya göre, oyuncunun mali şartları önemli ölçüde iyileştirilecek. Buna göre, Matheus Nunes'in haftalık maaşı 20 bin sterlin artırılarak, hiçbir bonus olmaksızın 150 bin sterlin olacak. Hatırlatmak gerekirse, mevcut sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyordu.
Matheus Nunes, 2023 yazında Wolverhampton'dan Manchester Citykadrosuna 62 milyon avro karşılığında transfer olmuştu. İlk sezonunda ilk 11'de pek fazla forma şansı bulamasa da, 2025 yılında Kyle Walker'ın takımdan ayrılmasının ardından pozisyonunu değiştirerek sağ bek mevkisinde güven veren bir performans sergilemeye başladı. Geçen sezon bu görevde yerini sağlamlaştırarak, 32 kez ilk 11'de sahaya çıktı.
Sözleşme ve oyuncu istatistikleri
Detaylar ve bilgiler
Yeni sözleşme süresi
Üç yıllık yeni anlaşma
Haftalık maaş
Bonuslar hariç 150 bin sterlin (20 bin sterlin artırıldı)
İlk transfer bedeli
62 milyon avro (2023, Wolverhampton'dan)
Güncel durumu
Sakatlık sonrası iyileşme sürecinde
Real Madrid'in ilgisi ve mali soruşturmalar
Real Madrid'in ciddi ilgisine rağmen, Manchester City yönetimi Portekizli oyuncuyu takımda tutmayı ana hedef olarak belirledi. Nunes şu anda sakatlık sonrası iyileşme sürecini geçiriyor.
Belirtmek gerekir ki, bu sözleşme uzatma kararı, kulübe yönelik mali kuralları ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmaların gölgesinde gerçekleşiyor. Bu soruşturmalar kapsamında Manchester City'ye puan silme gibi ciddi yaptırımların uygulanabileceği yönünde haberler çıkmıştı.
Sizce Manchester City'nin bu adımları, takımın gelecekteki istikrarını sağlamada ne kadar önemli? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
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