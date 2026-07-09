NATO zirvesinin beklenmedik yıldızları: Ankara kedileri

·3·Dünya
NATO zirvesinin beklenmedik yıldızları: Ankara kedileri

NATO zirvesi sırasında ilgi odağı sadece siyasi görüşmeler ve uluslararası müzakereler değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaşayan meşhur Ankara kedileri oldu.

Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bünyesinde kurulan Uluslararası Medya Merkezi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı gazetecileri, kütüphanenin daimi "ev sahipleri" olan anne kedi Lokum ve yavrusu Ak Kız samimiyetle karşıladı.

Ankara kedisi ırkına mensup bu bembeyaz kediler, kısa sürede zirve katılımcılarının ve medya mensuplarının ilgisini çekti. Birçok gazeteci onlarla fotoğraf çektirip videoları sosyal medyada paylaştı. Sonuç olarak kediler, zirvenin en sevimli ve en çok konuşulan "konukları" arasına girdi.

Ankara kedisi ırkına mensup kedilerin, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde uzun yıllardır özel olarak bakıldığı ve külliyenin kendine has sembollerinden biri olduğu belirtiliyor. Zirve sırasında gazeteciler arasında popülerlik kazanmaları ise etkinliğe sıcak ve samimi bir hava kattı.

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Charos
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