Pochettino, Manchester United'da ilk değişikliği başlatmak istiyor...
Manchester United'da Mauricio Pochettino döneminin başlamasıyla futbolcuları ciddi değişiklikler bekliyor. Arjantinli teknik adam, takımın fiziksel durumunu iyileştirmeyi öncelikli hedeflerden biri olarak belirledi. Bu amaçla, maç sonrası alışılagelmiş izin gününün kaldırılması ve futbolcuların toparlanma antrenmanları için kulüp tesislerine çağrılmasının planlandığı bildirildi.
The Touchline'ın haberine göre Pochettino, takım üyelerinin maç sonrası günü tamamen dinlenerek geçirme uygulamasını değiştirmek istiyor. Artık futbolcuların evlerine dağılmak yerine Carrington tesislerine gelerek özel toparlanma programlarına katılmaları bekleniyor.
Pochettino, Michael Carrick dönemindeki düzeni değiştirmek istiyor
Daha önce Michael Carrick yönetimindeki Manchester United futbolcuları, maç sonrası günü genellikle tamamen dinlenme fırsatı buluyordu. Yeni teknik direktör ise bu yaklaşımı değiştirmeyi hedefliyor.
Bu değişikliğin futbolculara aşırı yük bindirmek için değil, maçlardan sonra vücudun doğru şekilde toparlanması, fiziksel durumun kontrol edilmesi ve bir sonraki karşılaşmalara hazırlığın sistematik bir şekilde organize edilmesi amacıyla yapılması bekleniyor.
Modern futbolda toparlanma süreci antrenmanların önemli bir parçasıdır. Buna hafif fiziksel aktivite, kas gevşetme, fizyoterapi ve bireysel toparlanma programları dahil olabilir. Bu nedenle futbolcuların tesiste bulunması, her biriyle ayrı ayrı çalışma imkanı sağlar.
Manchester United, Premier Lig'de fiziksel veriler bakımından geride kalıyor
Pochettino'nun böyle bir karar almasının nedeni olarak takımın İngiltere Premier Lig'indeki fiziksel istatistikleri gösteriliyor.
The Touchline'ın verilerine göre, Manchester United birçok önemli istatistiksel alanda ligin alt sıralarında yer alıyor:
Toplam kat edilen mesafe bakımından — 19. sıra;
Yüksek hızda koşu mesafesi bakımından — 17. sıra;
Maç içindeki ortalama en yüksek hız bakımından — 19. sıra.
Bu rakamlar, takımın sahadaki hareketliliği ve yüksek tempoyu koruma konusunda ciddi sorunlar yaşadığını gösteriyor.
Özellikle modern futbolda pres, hızlı hücumlar ve rakibe sürekli baskı uygulamak büyük bir fiziksel hazırlık gerektirir. Eğer futbolcular tüm maç boyunca yüksek yoğunluğu koruyamazsa, taktik planları uygulamak da zorlaşır.
Pochettino, United'ı koşan bir takıma dönüştürmek istiyor
Mauricio Pochettino'nun teknik direktörlük felsefesinde yüksek yoğunluk, aktif pres ve takım çalışması önemli bir yer tutar. Yönettiği takımlardan, sahanın her bölgesinde rakibe baskı yapması, top için mücadele etmesi ve hücumdan savunmaya hızlı geçiş yapması beklenir.
Bu nedenle Arjantinli teknik adam için futbolcuların fiziksel durumu sadece ek bir gösterge değil, taktik sistemin temel taşıdır.
Edinilen bilgilere göre Pochettino'nun Manchester United'da fiziksel hazırlık konusuna özel önem vermesi bekleniyor. Oğlu Sebastiano'nun da teknik ekipte yer alabileceğine dair haberler dolaşıyor.
Pochettino'nun Manchester United'daki görevi ne zaman başlıyor?
Hatırlatmak gerekirse, Manchester United 13 Kasım'da Mauricio Pochettino ile anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu. Kulübün açıklamasına göre Arjantinli teknik adam 18 Kasım'dan itibaren takımın başına geçecek.
ABD Milli Takımı ile ilgili yükümlülüklerini tamamladıktan sonra Manchester'a gelecek. Pochettino'nun ilk büyük sınavının ise 22 Kasım'da Liverpool'a karşı oynanacak maç olması bekleniyor.
Yeni teknik direktörün ilk adımlarından itibaren fiziksel hazırlığa vurgu yapması boşuna değil. Zira, Manchester United'ın sorunu sadece sonuçlarda değil, sahadaki hareketlilik ve yoğunlukta da kendini gösteriyor.
Şimdi asıl soru şu: Pochettino takımı kısa sürede ne kadar değiştirebilecek? Eğer futbolcuların fiziksel durumunu iyileştirip yüksek tempoda oynayan bir takım oluşturabilirse, Old Trafford'da yeni bir dönem başlayabilir. Ancak bunun için sadece dinlenme düzenini değiştirmek değil, sahadaki sonuçlarla da değişimleri kanıtlamak gerekiyor.
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