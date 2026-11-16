Pochettino, Manchester United'da ilk değişikliği başlatmak istiyor...

Manchester United'da Mauricio Pochettino döneminin başlamasıyla futbolcuları ciddi değişiklikler bekliyor. Arjantinli teknik adam, takımın fiziksel durumunu iyileştirmeyi öncelikli hedeflerden biri olarak belirledi. Bu amaçla, maç sonrası alışılagelmiş izin gününün kaldırılması ve futbolcuların toparlanma antrenmanları için kulüp tesislerine çağrılmasının planlandığı bildirildi.

The Touchline'ın haberine göre Pochettino, takım üyelerinin maç sonrası günü tamamen dinlenerek geçirme uygulamasını değiştirmek istiyor. Artık futbolcuların evlerine dağılmak yerine Carrington tesislerine gelerek özel toparlanma programlarına katılmaları bekleniyor.

Pochettino, Michael Carrick dönemindeki düzeni değiştirmek istiyor

Daha önce Michael Carrick yönetimindeki Manchester United futbolcuları, maç sonrası günü genellikle tamamen dinlenme fırsatı buluyordu. Yeni teknik direktör ise bu yaklaşımı değiştirmeyi hedefliyor.

Bu değişikliğin futbolculara aşırı yük bindirmek için değil, maçlardan sonra vücudun doğru şekilde toparlanması, fiziksel durumun kontrol edilmesi ve bir sonraki karşılaşmalara hazırlığın sistematik bir şekilde organize edilmesi amacıyla yapılması bekleniyor.