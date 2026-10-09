Tanzanya'da otobüs ve kamyon çarpışması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti

Tanzanya'da bir yolcu otobüsü ile odun yüklü bir kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu en az 28 kişi hayatını kaybetti. Çarpışmanın ardından otobüste yangın çıktı ve araç tamamen yandı. Konuyla ilgili haberi Associated Press duyurdu.

Olay, 8 Ekim'i 9 Ekim'e bağlayan gece ülkenin Morogoro bölgesindeki Mkambarani mevkiinde, Morogoro-Darüsselam karayolunda meydana geldi. Darüsselam'dan Mbeya şehrine doğru ilerleyen otobüs, karşı yönden gelen odun yüklü kamyonla çarpıştı.

İlk bilgilere göre, Iringa şehrinden Darüsselam'a gitmekte olan kamyonun sürücüsü başka araçları sollamaya çalıştı. Ancak manevra sırasında otobüsle çarpışma meydana geldi.

Morogoro bölgesi itfaiye ve kurtarma hizmetleri şefi vekili Joseph Mwasabeja, hayatını kaybedenlerden 27'sinin otobüs yolcusu, birinin ise kamyonda bulunan kişi olduğunu belirtti.

Olayda yaralananlar da bulunuyor. Bazı yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak ilk haberlerde yaralıların kesin sayısı belirtilmedi. Hayatını kaybedenlerin bazılarının kimlik tespiti için ek incelemelerin yapılması bekleniyor.