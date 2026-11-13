BAE'de 23 aracın karıştığı korkunç trafik kazası meydana geldi (video)

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BAE'de 23 aracın karıştığı korkunç trafik kazası meydana geldi (video)

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Emirliği'nde ülke kamuoyunu sarsan benzeri görülmemiş büyüklükte bir trafik kazası meydana geldi. BAE İçişleri Bakanlığı'nın resmi verilerine göre, 23 aracın karıştığı facia sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti ve 30 kişi çeşitli derecelerde yaralandı.

Kaza ne zaman ve nasıl meydana geldi?

Korkunç kaza 11 Kasım gecesi yarısına doğru Füceyre şehrine girişteki yoğun Şeyh Halife bin Zayid yolunda meydana geldi. İlk hızlı bilgilere göre, ağır bir kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek başka bir araca çarptı ve yolda devrildi.

Daha sonra trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaş ilerleyen veya duran diğer birçok araç da yüksek hızla çarpışmaların merkezinde kaldı. Çarpışmanın şiddeti o kadar yüksekti ki, kamyonda büyük bir yangın çıktı ve alevler hızla yakındaki diğer birkaç araca da sıçradı. Kaza sonucunda toplam 18 binek araç ve 5 kamyon ciddi şekilde hasar gördü.

Trafik kazasının ana detayları

Veriler ve göstergeler

Olayın zamanı ve yeri

11 Kasım gece yarısı, Füceyre şehri, Şeyh Halife yolu

Karışan araçlar

Toplam 23 (18 binek araç ve 5 kamyon)

Kurbanlar ve yaralılar

14 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı

Ana faktör

Kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve şiddetli yangın

Kurbanların ve yaralıların kimliği

Facia kurbanları arasında BAE vatandaşlarının yanı sıra çeşitli yabancı ülke vatandaşlarının da olduğu belirlendi. Özellikle hayatını kaybedenler arasında Hindistan vatandaşlarının da olduğu bildirilmiş olup, bazı cesetlerin kimlik tespiti için özel DNA testleri yapılmaktadır.

Hastanelere kaldırılan 30 yaralıdan 15'ine gerekli tıbbi müdahale yapıldı ve taburcu edildiler. Kalan 15 hasta ise doktorların sıkı gözetimi altında tedavi edilmektedir. Resmi verilere göre yaralılar arasında BAE, Umman, Hindistan, Brezilya, Pakistan, Ürdün ve Mısır vatandaşları bulunmaktadır.

Şu anda Füceyre polisi ve özel soruşturma ekipleri tarafından bu büyük facianın nedenlerini belirlemek amacıyla kapsamlı soruşturma çalışmaları yürütülmektedir.

Sizce bu tür büyük otoyollarda kamyonların trafik güvenliğini artırmak ve beklenmedik kazaları önlemek için başka hangi kesin önlemler alınmalıdır? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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