Ekvador'da yolcu dolu çift katlı otobüs devrildi

Ekvador'un Azogues şehrinde mezuniyet geçidi sırasında yolcu dolu çift katlı bir otobüs devrildi. Olay anında otobüste çoğunlukla gençlerin bulunduğu bildirildi.

İlk bilgilere göre, trafik kazası sonucunda 22 kişi yaralandı. Yaralıların çoğunun reşit olmadığı belirtiliyor. Yaralıların tamamı tıbbi müdahale için hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, bazı yaralılarda baş ve göğüs bölgesinde travmaların yanı sıra kol kırıkları tespit edildi.

Şu ana kadar kazada hayatını kaybeden olduğuna dair bir bilgi verilmedi. Otobüsün neden dengesini kaybedip devrildiğiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için incelemelerin devam ettiğini açıkladı.