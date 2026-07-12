ABD Senatörü Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti

·33·Dünya
ABD Senatörü Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti

ABD Senatörü Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti. Bu bilgi, basın ofisi tarafından X ve Facebook'taki resmi hesaplar üzerinden duyuruldu.

Yapılan açıklamada, senatörün 11 Temmuz Cumartesi akşamı kısa süren ve aniden ortaya çıkan bir hastalık sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Resmi açıklamada, “ABD Senatörü Lindsey Graham, 11 Temmuz Cumartesi akşamı kısa süren ve ani gelişen bir hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Senatör Graham'ın ailesi, bu zor zamanlarda gösterilen dualar ve destekler için minnettardır ve özel hayatın gizliliğine saygı gösterilmesini rica etmektedir” ifadeleri yer aldı.

Senatörün vefatını ABD Başkanı Donald Trump da doğruladı.

Trump, “Senatör Lindsey Graham, tanıdığım en harika insanlardan ve senatörlerden biriydi. Her zaman halkın çıkarları doğrultusunda çalıştı ve Amerika için gerçek bir vatanseverdi. Lindsey Graham'ı çok özleyeceğiz” diye yazdı.

NBC News'in polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, acil sağlık ekipleri kalp durması ihbarı üzerine senatörün evine intikal etti.

Bilgi notu olarak, 1955 doğumlu olan Lindsey Graham, Ocak 2003'ten bu yana Güney Carolina'dan ABD Senatosu üyesi olarak görev yapıyordu. Ocak 2025'ten itibaren ise ABD Senatosu Bütçe Komitesi Başkanı olarak görevini sürdürüyordu.

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