8 günlük bebeğin bacağından elma büyüklüğünde tümör çıkarıldı

·10·Dünya
8 günlük bebeğin bacağından elma büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Kırgızistan’da yeni doğmuş bir bebekte tespit edilen büyük tümör, zorlu bir ameliyatla çıkarıldı. Henüz 8 günlük bebek doğuştan tümörle dünyaya gelmişti ve doktorlar acilen ameliyat edilmesine karar verdi.

Ameliyat, Kırgızistan Ulusal Anne ve Çocuk Sağlığını Koruma Merkezi’nde başarıyla gerçekleştirildi. Bebeğin bacağında bulunan elma büyüklüğündeki tümör uzmanlar tarafından çıkarıldı.

Bu bilgiyi merkezin Çocuk Onkolojisi ve Hematolojisi Bölüm Başkanı Sultan Stambekov paylaştı; Akipress haber verdi.

Doktorun belirttiğine göre bazı tümörler doğuştan oluşur ve gebelik döneminde ya da bebeğin doğumundan sonraki ilk günlerde tespit edilebilir. Özellikle yeni doğan bebeklerde bu tür durumlar hızlı, doğru ve dikkatli bir tıbbi yaklaşım gerektirir.

Bu ameliyata çocuk ve yenidoğan cerrahları katıldı. Uzmanlar, bebeğin henüz yalnızca 8 günlük olduğunu, vücudunun son derece hassas bulunduğunu ve ameliyatla bağlantılı komplikasyon riskinin yüksek olduğunu dikkate alarak işlemi büyük bir titizlikle gerçekleştirdi.

Stambekov’a göre çocuk onkolojisi yalnızca kemoterapiyle sınırlı değil. Bu alanda cerrahi, yoğun bakım, anesteziyoloji, neonatoloji ve modern tanı gibi birçok tıbbi alanın iş birliği büyük önem taşıyor.

Doktor, bu durumu bebek için ciddi bir sınav olarak değerlendirdi.

“Henüz 8 günlük — ve bu, yaşam için şimdiden büyük bir mücadele” — diye yazdı Sultan Stambekov.

Zorlu ameliyatın başarıyla tamamlanması, bebeğin sağlığı açısından önemli bir adım oldu.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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