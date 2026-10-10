Porsche 911 tasarımında bir kanepe yaratıldı

İtalya'da üretilen zanaatkarlık geleneklerinden ilham alan Arkadia-life şirketi, klasik Porsche 911 spor otomobiline benzeyen sıra dışı bir mobilya olan P01 Classic kanepesini tanıttı. Dış görünüşü 1960'ların spor otomobillerini anımsatıyor. Ancak bu gerçek bir Porsche otomobili değil, otomobil tasarımından esinlenerek yaratılmış bir mobilyadır.

Kanepe tek kişiliktir ve gövdesinde yedi adet saklama bölmesi bulunur. İçerisinde içecekler için bir buzdolabı, şarap soğutucu, ayarlanabilir bardak tutucular ve kablosuz telefon şarj cihazı yer almaktadır.

Ayrıca mobilya Birleşik Krallık'ın SENSONUM ses sistemi ile donatılmıştır. Sistemde bir amplifikatör, subwoofer ve 13 hoparlör bulunmaktadır. Müzik, Bluetooth aracılığıyla telefondan kontrol edilebilir. Kanepenin toplam ağırlığı yaklaşık 220 kilogramdır.

Yanko Design yayınına göre, P01 Classic kanepesinin başlangıç fiyatı yaklaşık 30 bin dolardır. Bazı renk ve dekorasyon seçenekleri için ek ücret talep edilmektedir.