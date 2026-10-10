Porsche 911 tasarımında bir kanepe yaratıldı

·5·Dünya
Porsche 911 tasarımında bir kanepe yaratıldı

İtalya'da üretilen zanaatkarlık geleneklerinden ilham alan Arkadia-life şirketi, klasik Porsche 911 spor otomobiline benzeyen sıra dışı bir mobilya olan P01 Classic kanepesini tanıttı. Dış görünüşü 1960'ların spor otomobillerini anımsatıyor. Ancak bu gerçek bir Porsche otomobili değil, otomobil tasarımından esinlenerek yaratılmış bir mobilyadır.

Kanepe tek kişiliktir ve gövdesinde yedi adet saklama bölmesi bulunur. İçerisinde içecekler için bir buzdolabı, şarap soğutucu, ayarlanabilir bardak tutucular ve kablosuz telefon şarj cihazı yer almaktadır.

Ayrıca mobilya Birleşik Krallık'ın SENSONUM ses sistemi ile donatılmıştır. Sistemde bir amplifikatör, subwoofer ve 13 hoparlör bulunmaktadır. Müzik, Bluetooth aracılığıyla telefondan kontrol edilebilir. Kanepenin toplam ağırlığı yaklaşık 220 kilogramdır.

Yanko Design yayınına göre, P01 Classic kanepesinin başlangıç fiyatı yaklaşık 30 bin dolardır. Bazı renk ve dekorasyon seçenekleri için ek ücret talep edilmektedir.

Porsche otomobilinin ön kısmından yapılmış, kahverengi deri oturma alanına sahip koltuk.
Arkadia-lifeP01 Classic KanepePorsche 911SENSONUM Ses SistemiLüks Mobilya
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kanep içine saklanan nafaka borçlusunu köpeği «ifşa etti» (video)Kanep içine saklanan nafaka borçlusunu köpeği «ifşa etti» (video)24 Temmuz 22:35Cindy Crawford'ın oğlu rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybetti: Polisin tahmini ne yönde?Cindy Crawford'ın oğlu rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybetti: Polisin tahmini ne yönde?22 Eylül 17:1670 dolarlık kanepenin içinden 43 bin dolar çıktı70 dolarlık kanepenin içinden 43 bin dolar çıktı7 Ağustos 12:11Yeni Zelanda'da görünüşüyle dikkat çeken sıra dışı bir elma bulunduYeni Zelanda'da görünüşüyle dikkat çeken sıra dışı bir elma bulunduBugün 21:08Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttıAynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttıBugün 21:01Doğa mucizesi: Hindistan'da iki başlı, dört gözlü nadir bir yılan bulunduDoğa mucizesi: Hindistan'da iki başlı, dört gözlü nadir bir yılan bulunduBugün 20:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi