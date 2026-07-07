Çin'de dehşet verici hortum: Bir adam 12. kattan koltuğuyla birlikte uçtu

Çin'in orta kesimlerinde görülen şiddetli hortum büyük yıkımlara yol açtı. Doğal afet sonucunda onlarca kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. En şaşırtıcı olay ise 12. kattaki bir daireden bir adamın koltuğuyla birlikte rüzgarda uçup gitmesi oldu.

CNN'in haberine göre, 6 Temmuz'da Hubei eyaletinde meydana gelen hortum sırasında rüzgar hızı saatte 260 kilometreye ulaştı. Afet sonucunda en az 11 kişi hayatını kaybetti, 331'den fazla vatandaş çeşitli derecelerde yaralandı. Binlerce konut ve altyapı tesisi ciddi zarar gördü.

En ağır hasarlar Huanggang şehrinde kaydedildi. Yerel basının haberine göre, şiddetli rüzgar 12. katta yaşayan 30 yaşındaki bir adamı koltuğu ve diğer ev eşyalarıyla birlikte havaya kaldırdı. Yaralı, ağır durumda hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Bazı bölgelerde ise hortum ağır yük kamyonlarını bile havaya kaldırıp onlarca metre uzağa fırlattı. Ezhou şehrinde de doğal afet büyük yıkımlara yol açtı ve orada beş kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmalarına 3 binden fazla uzman katıldı.

Uzmanlar, Hubei eyaletinde bu tür şiddetli hortumların çok nadir görüldüğünü belirtiyor. Bu seferki afetin yaz muson yağmurları ve Maysak tayfununun etkisiyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Bununla birlikte, Çin'in güney bölgelerinde şiddetli su baskınları da görülüyor. Guangxi'de dört kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi kayboldu. Hangzhou şehrinde ise tarihi yağışlar kaydedildi.

Seller bir başka tehlikeli durumu daha beraberinde getirdi. Sular altında kalan bir yılan çiftliğinden 800'den fazla yılan kaçtı. Bunların arasında kobra gibi çok zehirli türlerin de olduğu belirtiliyor. Yerel halk, özel ekiplerle yılanları arama çalışmalarını sürdürüyor.

Çin lideri Şi Cinping, tüm kurtarma ekiplerine mağdurlara acil yardım sağlanması ve tehlikeli bölgelerdeki halkın derhal tahliye edilmesi talimatını verdi.