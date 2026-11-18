Avustralya'nın Christmas Adası'nda milyonlarca kırmızı yengeç yıllık göçüne başladı. Şiddetli mevsimsel yağmurların ardından hayvanlar ormanlardan okyanus kıyısına doğru yola çıktı.

ABC News'in haberine göre, 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde adada kırmızı yengeçlerin kitlesel hareketi gözlemlendi. Yaklaşık 100 milyon yengeç, her yıl üremek ve yumurtlamak için adanın iç kesimlerinden okyanusa doğru hareket eder.

Kırmızı yengeç göçü genellikle yağışlı mevsimin ilk yağmurlarıyla başlar. Bu durum çoğunlukla Ekim veya Kasım aylarına denk gelir, ancak bazı yıllarda Aralık veya Ocak ayına kadar gecikebilir. Hayvanların hareket zamanı ve hızı sadece yağışlara değil, aynı zamanda Ay'ın evrelerine de bağlıdır.

Göç sırasında yengeçlerin güvenli bir şekilde hareket edebilmesi için adadaki bazı yollar geçici olarak kapatılır veya trafik kısıtlamaları getirilir. Ayrıca yolların geçişinde özel köprüler ve koruyucu bariyerler kullanılır.

Okyanus kıyısına ulaşan yengeçler çiftleşir. Ardından dişi yengeçler, yumurtalarının gelişmesi için kıyıya yakın nemli yuvalarda yaklaşık iki hafta kalırlar. Daha sonra yumurtalarını denize bırakmak için kıyıya dönerler.

Christmas Adası'ndaki bu doğa olayı, her yıl milyonlarca hayvanın hareketiyle dikkat çekmektedir.