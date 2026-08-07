70 dolarlık kanepenin içinden 43 bin dolar çıktı

2020 yılının ocak ayında ABD’nin Michigan eyaletinde yaşanan olay, dürüstlüğün ve insanlığın çarpıcı bir örneği olarak büyük ilgi gördü.

Howard Kirby adlı bir adam, yardım mağazasından yalnızca 70 dolara eski bir kanepe satın alır. Bir süre sonra kanepeyi onarmaya karar verir. Kanepeyi incelerken içinde saklanmış 43.170 dolar nakit parabulur.

Avukatlar, Howard’a kanepeyi yasal olarak satın aldığı için bu parayı elinde tutabileceğini söyler. Ancak paranın kendisine ait olmadığını düşünerek gerçek sahiplerini aramaya koyulur.

Yapılan araştırmalar sonucunda paranın asıl sahibinin hayatını kaybettiği ortaya çıkar. Buna rağmen Howard Kirby, bulduğu 43.170 doların tamamını merhumun ailesine iade eder.

İlginç olan şu ki Howard o dönemde kendisi de maddi sıkıntılar içinde yaşıyor, hatta evinin çatısı akacak kadar onarıma ihtiyaç duyuyordu. Buna rağmen dürüstlüğünden vazgeçmedi.

Bu soylu davranışından etkilenen yerel inşaat şirketleri ve ustalar bir araya gelerek Howard’ın evinin çatısını tamamen ücretsiz onardı. İnşaat malzemeleri ise sponsorlar tarafından bağışlandı.

Bu olay o dönemde ABC News ve NBC News gibi büyük uluslararası haber kanallarında geniş yer buldu ve Howard Kirby dürüstlüğüyle birçok kişiye örnek gösterildi.