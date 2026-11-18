Sektör kaynaklarına ve sızan bilgilere göre, Rockstar Games stüdyosu tarafından geliştirilen bu projenin yapım ve pazarlama maliyetleri video oyunu tarihindeki mutlak rekor olan 2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam sadece oyun sektöründe değil, Hollywood gişe rekorları tarihinde de eşi benzeri görülmemiş bir değerdir.

Dünya genelindeki oyuncular tarafından 13 yıl boyunca merakla beklenen Grand Theft Auto VI (GTA 6) oyunu resmen satışa sunuldu. Saat dilimi farkı nedeniyle oyuna ilk erişim sağlayanlar Yeni Zelanda halkı oldu; ülkede 19 Kasım tarihine girilmesiyle birlikte yerel kullanıcılar ilk dakikalardan itibaren oyun dünyasına adım attı.

GTA 6 çıkışının ilk rekorları ve temel verileri

Göstergeler Detaylar ve rakamlar Bekleme süresi 13 yıl (GTA V çıkışından bu yana) İlk erişim sağlayan bölge Yeni Zelanda (19 Kasım tarihine girilmesiyle) Tahmini bütçe 2 milyar dolar (tarihi rekor seviye) Twitch izleyici sayısı 1,6 milyondan fazla (eş zamanlı canlı yayında) İlk eleştirmen puanı 99 / 100 puan

Yayın platformlarında büyük heyecan

Oyunun piyasaya çıkmasıyla sosyal medya ve yayın platformlarında eşi görülmemiş bir hareketlilik yaşanıyor. Şu dakikalarda sadece Twitch platformunda 1,6 milyondan fazla kullanıcı oyunun ilk canlı yayınlarını izliyor ve bu sayı her geçen saat artmaya devam ediyor.

Siz de GTA 6 oynamaya hazır mısınız ve bu projenin 2 milyar dolarlık rekor bütçesini hak ettiğini düşünüyor musunuz?

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