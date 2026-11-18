13 yıllık bekleyiş sona erdi: GTA 6 resmen tanıtıldı ve rekorları altüst ediyor
Dünya genelindeki oyuncular tarafından 13 yıl boyunca merakla beklenen Grand Theft Auto VI (GTA 6) oyunu resmen satışa sunuldu. Saat dilimi farkı nedeniyle oyuna ilk erişim sağlayanlar Yeni Zelanda halkı oldu; ülkede 19 Kasım tarihine girilmesiyle birlikte yerel kullanıcılar ilk dakikalardan itibaren oyun dünyasına adım attı.
2 milyar dolarlık bütçe ve ilk puanlar
Sektör kaynaklarına ve sızan bilgilere göre, Rockstar Games stüdyosu tarafından geliştirilen bu projenin yapım ve pazarlama maliyetleri video oyunu tarihindeki mutlak rekor olan 2 milyar dolarseviyesine ulaştı. Bu rakam sadece oyun sektöründe değil, Hollywood gişe rekorları tarihinde de eşi benzeri görülmemiş bir değerdir.
Piyasaya sürülmesiyle eş zamanlı yayınlanan ilk profesyonel incelemeler ve eleştirmen puanları da oldukça yüksek; oyuna 100 üzerinden 99 puan verildi.
GTA 6 çıkışının ilk rekorları ve temel verileri
Göstergeler
Detaylar ve rakamlar
Bekleme süresi
13 yıl (GTA V çıkışından bu yana)
İlk erişim sağlayan bölge
Yeni Zelanda (19 Kasım tarihine girilmesiyle)
Tahmini bütçe
2 milyar dolar (tarihi rekor seviye)
Twitch izleyici sayısı
1,6 milyondan fazla (eş zamanlı canlı yayında)
İlk eleştirmen puanı
99 / 100 puan
Yayın platformlarında büyük heyecan
Oyunun piyasaya çıkmasıyla sosyal medya ve yayın platformlarında eşi görülmemiş bir hareketlilik yaşanıyor. Şu dakikalarda sadece Twitch platformunda 1,6 milyondan fazla kullanıcı oyunun ilk canlı yayınlarını izliyor ve bu sayı her geçen saat artmaya devam ediyor.
Siz de GTA 6 oynamaya hazır mısınız ve bu projenin 2 milyar dolarlık rekor bütçesini hak ettiğini düşünüyor musunuz?
Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu tarihi haberi oyuncu arkadaşlarınızla hemen paylaşın!
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