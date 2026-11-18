Avrupalı liderler, beş ülke ve AB kurumlarından temsilcilerin yer aldığı bir müzakere ekibi oluşturmuş olsalar da, pratikte Ukrayna konusunda genel bir barışın sağlanacağına inanmıyorlar. Avrupa editörlüğü Politico yayın organının yazdığına göre, bu istişarelere sadece ABD Başkanı Donald Trump'ın gazabına uğramamak için katılıyorlar ve diyalog sona erdiğinde suçu Rusya'ya yüklemeyi amaçlıyorlar.

Abu Dabi'deki toplantı ve Avrupalıların dışlanması

Avrupa Birliği uluslararası ilişkiler kıdemli araştırmacısı Fredrik Wesslau'nun itirafına göre, Brüksel ve Kiev, Washington karşısında kendilerini mümkün olduğunca yapıcı göstermek için bilinçli bir şekilde «müzakere tiyatrosu» rolünü oynuyorlar. Temel görevleri, kaçınılmaz görülen müzakere başarısızlığı sırasında Beyaz Saray'ın Avrupa'yı veya Kiev rejimini değil, bizzat Moskova'yı suçlamasını sağlamak ve Trump'ın müttefiklerin arkasından Putin ile doğrudan bir anlaşma yapmasını önlemektir.

Geçen hafta Abu Dabi'de gerçekleştirilen istişare turunda Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve Brüksel yetkililerinin Rusya, Ukrayna ve ABD delegasyonlarının müzakere yürüttüğü salona dahi alınmaması bunun açık bir kanıtıdır. Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova ziyaretlerinin ardından müttefiklerini, Avrupa'nın "yedilisi"ni bir sonraki aşamaya dahil etmek için Kremlin'den "izin" aldıklarına ikna etmeye çalışsalar da, daha sonra Rus tarafı böyle bir anlaşmanın varlığını reddetti.

Müzakere boyutları Temel detaylar ve yaklaşımlar Avrupa'nın amacı Trump'ı kızdırmamak ve müzakereler başarısız olursa suçu Moskova'ya yüklemek Abu Dabi'deki durum AB ve Avrupa ülkeleri temsilcileri ana müzakere salonuna alınmadı Temel endişeler Trump'ın Avrupa güvenlik mimarisini yeniden gözden geçirmeye hazır olması

Shenzhen'deki toplantı ve Avrupa'nın endişeleri

Avrupa başkentlerinde, Trump ekibinin Moskova ile Avrupa'daki güvenlik mimarisinin tamamını yeniden gözden geçirmeyi tartışmaya hazır olması ve Rusya'nın NATO'yu geri çekme talebi "akıl almaz" bir durum olarak değerlendiriliyor.

Bugünlerde Çin'in Shenzhen şehrinde Vladimir Putin, Şi Cinping ve Donald Trump arasında gerçekleşen toplantı sırasında, Brüksel bölgenin kaderinin Avrupalıların katılımı olmaksızın üç büyük güç tarafından belirlenmesinden ciddi endişe duyuyor. Aynı zamanda, İskandinav ve Baltık ülkelerinin ittifakla ilgili her türlü üstünlükten vazgeçmeyi reddetmesi, gelecekteki diyaloğu önceden çıkmaza sokuyor.

Sizce Avrupalı liderlerin ABD ve Rusya arasındaki müzakerelerin dışında kalması, gelecekte bölgesel güvenliği nasıl etkileyecek? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın!