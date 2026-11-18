İlk yıldırım ve hızlı satranç maçlarında Carlsen, rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. Dört yıldırım partisinin üçünü kazandı, birinde berabere kaldı. Ayrıca iki hızlı satranç partisinin ikisini de kazandı. Sonuç olarak skor 11,5:0,5'e geldi.

Satranç dünyasında sıra dışı bir olay yaşandı. Norveçli büyükusta Magnus Carlsen, Kazakistanlı Bibisara Assaubayeva ile oynanacak klasik partiye çıkmayı reddetti. Sonuç olarak rakibine teknik galibiyet verildi. Ancak bu durum günün genel galibini değiştirmedi.

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Ardından 8 puan değerindeki klasik partiye geçildi. Ancak Carlsen, satranç masasına oturmayı reddetti. Turnuva hakemleriyle görüştükten sonra oyun salonunu terk etti.

Assaubayeva ise rakibini bekleyerek belirlenen 15 dakika boyunca masada oturdu. Süre dolduğunda hakemler ona teknik galibiyet verdi. Böylece klasik partide tek bir hamle bile yapılmadan Kazak satranççı 8 puanın sahibi oldu.

Carlsen daha sonra kararını açıklayarak, günün galibi önceden belli olduğu için klasik partiyi oynamayı anlamsız bulduğunu belirtti. Ona göre, sonuca etki etmeyen ve reytinge dahil olmayan bir maçın oynanmasının bir faydası yoktu.

Buna rağmen gün sonunda genel skor 11,5:8,5 oldu ve Magnus Carlsen galip geldi. Assaubayeva ise oynanmayan klasik parti için teknik galibiyet elde etti.