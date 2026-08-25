Ozon'dan acil durum kararı: Pazar yeri krizden nasıl çıkıyor?

·58·Dünya
Ozon'dan acil durum kararı: Pazar yeri krizden nasıl çıkıyor?

Rusya'nın çeşitli bölgelerindeki lojistik tesislerinde ve büyük merkezlerde meydana gelen yangınlar ve saldırıların ardından Ozon yönetimi, iş ortaklarını ve satıcılarını desteklemek amacıyla acil bir kriz yönetimi önlemleri paketini duyurdu.

Pazar yeri yönetimi, oluşan zararı tam olarak hesaplamak için envanter çalışmalarına başladı ve sigortası olan tüm satıcılara kaybolan malların değerinin tazmin edileceğini resmen açıkladı.

Satıcılara sağlanan kolaylıklar: 22 Eylül'e kadar ceza yok

Pazar yeri yönetimi, girişimcilerin ve satıcıların mali zorluk yaşamaması için şu kararları aldı:

  • Tam tazminat ve depolama ücretlerinin iptali: Acil durumun meydana geldiği andan itibaren hasarlı bölgelerde kalan ürünler için depolama ücreti alınmayacaktır;

  • Cezalar ve yaptırımlar iptal edildi: Satıcı hatası nedeniyle siparişlerin iptal edilmesi veya ürün gönderiminin gecikmesi durumunda uygulanan tüm cezalar 22 Eylül'e kadar tamamen durduruldu;

  • 38 bölgede sonradan ödeme geçici olarak durduruldu: Ürünlerin toplu iadelerini (iade) azaltmak amacıyla, 38 bölgede hasarlı depo ürünlerine yönelik siparişlerde sonradan ödeme sistemine kısıtlama getirildi;

  • Komisyonlar düşürüldü: 30 Ağustos'tan itibaren depo ürün depolama hizmet bedeli 3 puan düşürülecek;

  • Nakliye masrafları şirket tarafından karşılanacak: Faaliyeti geçici olarak durdurulan depolardan ürünlerin diğer güvenli merkezlere taşınma masraflarını Ozon tamamen üstleniyor.

6 şehirdeki yangınlar ve borsadaki durum

Acil durum kronolojisi ve piyasa tepkisi:

  • Geniş çaplı hasar: 22 Ağustos'ta Samara'nın Çapayevsk şehrindeki tesislerde başlayan yangınlar Orenburg, Adıgey, Nevinnomıssk, Krasnodar ve Mahaçkale'deki alanlara yayıldı. Uzmanların ilk değerlendirmelerine göre hasarlar, pazar yerinin depo stokunun yüzde 15-19'unu etkiledi;

  • Tahliye ve güvenlik: Tesislerdeki tüm personel ve çalışanlar hızla güvenli bölgelere tahliye edildi;

  • Borsadaki dalgalanma: «Lenta.ru» haberine göre, olayların ardından Moskova Borsası'nda Ozon hisseleri yüzde 26'ya kadar düşerek 2.140 rubleye geriledi. Ancak şirketin hızlı kriz yönetimi açıklamaları ve önlemleri sonucunda 25 Ağustos'a gelindiğinde hisse senedi fiyatları tekrar %3,54 arttı.

Şirket basın servisi, lojistik merkezlerindeki duruma rağmen müşterilere sipariş teslimatındaki temel sürelerin kontrol altında tutulduğunu vurguladı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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