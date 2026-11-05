Nicolas Cage otelde yaşıyor: Hollywood yıldızı neden evsiz kaldı?

Hollywood yıldızı ve Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage, Kaliforniya'nın prestijli Malibu şehrindeki lüks evinin yakınında meydana gelen toprak kayması nedeniyle evsiz kaldığını ve otellerde yaşadığını açıkladı. People dergisinin haberine göre, ünlü oyuncu bu durumu Los Angeles Comic Con etkinliğindeki konuşması sırasında beklenmedik bir şekilde itiraf etti.

Oyuncu, "Şu an biraz evsizim. Malibu'daki evimle ilgili talihsiz bir olay yaşadım, bu yüzden şimdilik otel otel dolaşıyorum," dedi.

10,5 milyon dolarlık malikanenin eşiğindeki 7,6 metrelik uçurum

Nicolas Cage bu lüks malikaneyi 2024 yılında 10,5 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Ancak doğa olayları değerli mülkü ciddi şekilde tehdit etti:

Devasa bir çukurun oluşumu: 8 Eylül günü evin yakınındaki bölgede derinliği yaklaşık 7,6 metre , alanı ise 9'a 18 metre olan devasa bir toprak kayması meydana geldi;

Yolların ve altyapının tahrip olması: Uçurum, ana giriş yolunun büyük bir kısmını yuttu ve bölge sakinlerinin evlerine güvenli bir şekilde ulaşmasını imkansız hale getirdi. Ayrıca gaz boru hatları da dahil olmak üzere yer altı altyapısı zarar gördü;

Okyanusa doğru kayma: Olayın nedeni kıyı erozyonu, şiddetli fırtına dalgaları ve deniz seviyesindeki anormal yükselmelerdir. Yıkım süreci durmaksızın devam ediyor ve okyanusa doğru genişliyor.

Malibu'da olağanüstü hal: Onlarca aile tahliye edildi

Belediye yönetimi, tehlikenin boyutunu göz önünde bulundurarak acil durum ilan etti:

31 konut tehlike altında: Toplam 31 evin sakinleri güvenli bölgelere taşındı;

Tamamen terk etme talebi: Bunlardan 7 ev sahibine doğrudan çökme riski nedeniyle evi derhal boşaltmaları yönünde resmi talimat verilirken, 24 konut ise güvenli giriş yollarının kaybolması nedeniyle terk edilmiş durumda.

Oyuncunun hayatındaki diğer çarpıcı değişiklikler

Nicolas Cage'in aslında ünlü yönetmen Francis Ford Coppola'nın yeğeni olduğunu belirtmek gerekir. Kariyerinin başından beri kendi çabalarıyla başarıya ulaşmak ve ünlü akrabasının gölgesinde kalmamak için bir takma isim kullanmıştı.

Bu yılın Mayıs ayında ise oyuncunun, doğumda aldığı gerçek Coppola soyadından resmen vazgeçtiği ve belgelerde de bağımsız Cage ismini tescillediği öğrenilmişti.