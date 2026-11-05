Nicolas Cage otelde yaşıyor: Hollywood yıldızı neden evsiz kaldı?

·21·Dünya
Nicolas Cage otelde yaşıyor: Hollywood yıldızı neden evsiz kaldı?

Hollywood yıldızı ve Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage, Kaliforniya'nın prestijli Malibu şehrindeki lüks evinin yakınında meydana gelen toprak kayması nedeniyle evsiz kaldığını ve otellerde yaşadığını açıkladı. People dergisinin haberine göre, ünlü oyuncu bu durumu Los Angeles Comic Con etkinliğindeki konuşması sırasında beklenmedik bir şekilde itiraf etti.

Oyuncu, "Şu an biraz evsizim. Malibu'daki evimle ilgili talihsiz bir olay yaşadım, bu yüzden şimdilik otel otel dolaşıyorum," dedi.

10,5 milyon dolarlık malikanenin eşiğindeki 7,6 metrelik uçurum

Nicolas Cage bu lüks malikaneyi 2024 yılında 10,5 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Ancak doğa olayları değerli mülkü ciddi şekilde tehdit etti:

  • Devasa bir çukurun oluşumu: 8 Eylül günü evin yakınındaki bölgede derinliği yaklaşık 7,6 metre, alanı ise 9'a 18 metre olan devasa bir toprak kayması meydana geldi;

  • Yolların ve altyapının tahrip olması: Uçurum, ana giriş yolunun büyük bir kısmını yuttu ve bölge sakinlerinin evlerine güvenli bir şekilde ulaşmasını imkansız hale getirdi. Ayrıca gaz boru hatları da dahil olmak üzere yer altı altyapısı zarar gördü;

  • Okyanusa doğru kayma: Olayın nedeni kıyı erozyonu, şiddetli fırtına dalgaları ve deniz seviyesindeki anormal yükselmelerdir. Yıkım süreci durmaksızın devam ediyor ve okyanusa doğru genişliyor.

Malibu'da olağanüstü hal: Onlarca aile tahliye edildi

Belediye yönetimi, tehlikenin boyutunu göz önünde bulundurarak acil durum ilan etti:

  • 31 konut tehlike altında: Toplam 31 evin sakinleri güvenli bölgelere taşındı;

  • Tamamen terk etme talebi: Bunlardan 7 ev sahibine doğrudan çökme riski nedeniyle evi derhal boşaltmaları yönünde resmi talimat verilirken, 24 konut ise güvenli giriş yollarının kaybolması nedeniyle terk edilmiş durumda.

Oyuncunun hayatındaki diğer çarpıcı değişiklikler

Nicolas Cage'in aslında ünlü yönetmen Francis Ford Coppola'nın yeğeni olduğunu belirtmek gerekir. Kariyerinin başından beri kendi çabalarıyla başarıya ulaşmak ve ünlü akrabasının gölgesinde kalmamak için bir takma isim kullanmıştı.

Bu yılın Mayıs ayında ise oyuncunun, doğumda aldığı gerçek Coppola soyadından resmen vazgeçtiği ve belgelerde de bağımsız Cage ismini tescillediği öğrenilmişti.

Nicolas CageMalibuLos Angeles Comic ConToprak KaymasıHollywood
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kaliforniya'da yangınlar şiddetlendi: 150 binden fazla abone elektriksiz kaldı (video)Kaliforniya'da yangınlar şiddetlendi: 150 binden fazla abone elektriksiz kaldı (video)16 Ekim 22:54“Kalbim dehşetle dolu, ama...”: Kral III. Charles neden Birleşik Krallık adına özür dilemedi?“Kalbim dehşetle dolu, ama...”: Kral III. Charles neden Birleşik Krallık adına özür dilemedi?Dün 23:27“Taşiyev başkan olacak” denilerek yaptırılan heykelin parası ödenmeyince skandal çıktı“Taşiyev başkan olacak” denilerek yaptırılan heykelin parası ödenmeyince skandal çıktıDün 23:02Yapay zeka tehdidi ve bölgesel güvenlik: Cumhurbaşkanı Astana'ya ulaştıYapay zeka tehdidi ve bölgesel güvenlik: Cumhurbaşkanı Astana'ya ulaştıDün 22:19Barış karşılığında 51 milyar dolar: Husiler Suudi Arabistan'a ağır şartlar koştuBarış karşılığında 51 milyar dolar: Husiler Suudi Arabistan'a ağır şartlar koştuDün 22:054,5 metrelik dehşet: Brezilya'da yerleşim yerinde dev bir anakonda yakalandı4,5 metrelik dehşet: Brezilya'da yerleşim yerinde dev bir anakonda yakalandıDün 21:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Kazlar neden gökyüzünde V şeklinde uçar? Bunun ardındaki sır nedir?
Kazlar neden gökyüzünde V şeklinde uçar? Bunun ardındaki sır nedir?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu