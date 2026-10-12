Uçan domuz Çin köyünü 10 saatten fazla elektriksiz bıraktı

·9·Dünya
Uçan domuz Çin köyünü 10 saatten fazla elektriksiz bıraktı

Çin'in Sichuan eyaletinde, uzaktan kumandalı bir drone ile canlı bir domuzu taşımaya çalışan bir çiftçi beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Havalanan cihaz yüksek gerilim hatlarına dolandı. Sonuç olarak sadece domuz saatlerce havada asılı kalmakla kalmadı, aynı zamanda koca bir köy elektriksiz kaldı.

Böyle bir olay her gün yaşanmaz. Ancak bu seferki olay bir şaka değil, çiftçinin sıra dışı taşıma yönteminin ciddi bir soruna dönüştüğünü gösterdi.

Çiftçi domuzları drone ile taşımaya karar verdi

Olay, modern teknolojileri kullanmanın beklenmedik sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi. "Modern çoban" olarak adlandırılabilecek çiftçi, domuzlarını yakındaki bir mezbahaya ulaştırmak için kendine has bir yöntem buldu.

Ona göre hayvanları kamyonlara yüklemek çok zaman alıyordu ve bu süreç oldukça zahmetli ve elverişsizdi. Bu nedenle çiftçi, domuzları büyük, uzaktan kumandalı bir drone'a bağlayarak havadan mezbahaya götürmeye karar verdi.

İlk bakışta bu yöntem zaman ve maliyet tasarrufu için uygun bir yol gibi görünebilirdi. Ancak çiftçinin planı beklendiği gibi işlemedi.

Drone mezbahaya doğru ilk uçuşunu yaparken yüksek gerilim hatlarına dolandı. Bunun sonucunda cihaza bağlı olan domuz saatlerce havada asılı kaldı. En ciddi sorun ise olayın tüm köyün elektriğinin kesilmesine neden olmasıydı.

Elektrik arzını onarmak için 12 kişi görevlendirildi

Drone'u elektrik tellerinden kurtarmaya çalışan çiftçi sorunu tek başına çözemedi. Sonunda elektrik dağıtım şirketine başvurarak uzmanlardan yardım istemek zorunda kaldı.

Köye elektriği yeniden sağlamak için 12 uzman görevlendirildi. Bölgedeki elektrik arzını onarmak için on saatten fazla çalıştılar.

İlk tahminlere göre, elektrik şebekesinde meydana gelen hasarın giderilmesi ve onarım çalışmaları için yaklaşık 10 bin yuan, yani 1.400 dolar civarında bir maliyet harcandı.

Böylece zaman ve maliyet tasarrufu amacıyla gerçekleştirilen deney, çiftçiye ek masraf ve mali zarar getirdi. Üstelik tüm köy halkı uzun süre elektriksiz kaldı.

Çiftçinin bahanesi onu sorumluluktan kurtarmadı

Çiftçi, elektrik şirketi çalışanlarına drone'un tellere dolanmasına görüş kısıtlılığı yani hava koşullarının neden olduğunu söyledi.

Ancak bu açıklama onu sorumluluktan kurtarmaya yetmedi. Olay sonrası yapılan incelemeler sonucunda çiftçi, yasak bölgede drone uçurduğu ve cihaza izin verilenden fazla yük yüklediği için suçlu bulundu.

Bu durum, drone kullanımında sadece teknik imkanların değil, uçuş kuralları ve güvenlik gerekliliklerinin de dikkate alınması gerektiğini gösterdi.

Dağlık bölgelerde drone kullanımı yaygınlaşıyor

Sichuan eyaletindeki çiftçi, eylemlerini açıklarken bölgenin dağlık yapısı nedeniyle domuzları araçlarla taşımanın çok zor olduğunu vurguladı. Drone kullanarak çok zaman ve para tasarrufu sağlayabileceğini belirtti.

Nitekim Çin medyası, ülkenin dağlık bölgelerinde tarımsal drone'ların canlı hayvan taşıma amacıyla giderek daha fazla kullanıldığını bildirdi.

Bu tür teknolojiler, ulaşılması zor bölgelerde taşıma işlemlerini kolaylaştırabilir. Ancak bu olay, yeni yöntemler uygulanırken güvenlik kurallarına uymanın ve cihazın kapasitesini doğru değerlendirmenin ne kadar önemli olduğunu da gösterdi.

Çiftçinin domuzu havadan taşıma planı, sonunda tüm köyü elektriksiz bırakan sıra dışı bir olaya dönüştü. Sonuç olarak, zaman kazanmak için bulunan yöntem ek masraflara, uzun süren onarım çalışmalarına ve beklenmedik sorunlara yol açtı.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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