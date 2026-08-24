Endonezya'da 'Superman' kostümlü itfaiyeci viral oldu

·50·Dünya
Endonezya'da 'Superman' kostümlü itfaiyeci viral oldu

Endonezya'nın Borneo adasında 17 yaşındaki Rudiyansah, orman ve arazi yangınlarını söndürme çalışmalarına 'Superman' kostümüyle katılarak sosyal medyada viral oldu. Yangınla mücadele görüntüleri milyonlarca kez izlendi. Haber, The Washington Post ve AFP tarafından duyuruldu.

Rudiyansah, Orta Kalimantan eyaletindeki Palangkaraya şehri yakınlarında yaşıyor. Babası Mulyadi tarafından kurulan gönüllü itfaiyeci grubuna katılan genç, 2023 yılından beri okul çıkışlarında yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Bu yıl ise genç, yangınlara en sevdiği kahraman olan 'Superman' kostümüyle müdahale etmeye karar verdi. İtfaiye hortumuyla alevlere ve dumana karşı savaştığı videolar sosyal medyada hızla yayıldı. Rudiyansah, kostümü giymesinin temel nedeninin eğlence olduğunu belirtti.

Gencin cesareti, Endonezya Orman Bakanı Raja Juli Antoni'nin de dikkatini çekti. Bakan, onu 'orman kahramanı' olarak nitelendirdi ve Rudiyansah'ın gelecekte bir orman korucusu olabileceğini ifade etti.

Rudiyansah, yerel halka yardım etmekten mutlu olduğunu söyledi. Gelecekte orman korucusu olmayı hayal eden genç, Endonezya'daki diğer gönüllüleri ve itfaiyecileri yangınlarla mücadeleye devam etmeye çağırdı.

Babasına göre, gönüllü grubun kurulduğu 2020 yılından bu yana bu yılki yangın sezonu en zorlu dönem olarak geçiyor. Uzun süren kuraklık nedeniyle kuyular ve yangın söndürmede kullanılan diğer su kaynakları kurudu.

Endonezya'da yangınlarla ilgili durum ciddiyetini koruyor. Hükümet verilerine göre, 2026 yılının Ocak-Temmuz ayları arasında yangınlar 200 bin hektardan fazla alanı etkisi altına aldı. Bu alan, Cakarta şehrinin yüzölçümünün yaklaşık üç katına denk geliyor. Yangınların neden olduğu duman, Borneo'nun Endonezya, Malezya ve Brunei arasında paylaşılan bölgelerine yayıldı.

EndonezyaSupermanOrman YangınıRudiyansahİtfaiye
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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