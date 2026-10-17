Trump'ın yeni basın sözcüsü ilk brifinginin ardından görevinden ayrıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni basın sözcüsü Katie Zakariya, göreve atanmasından beş gün sonra işten ayrıldı. Kısa süreli görev süresi, ilk brifingindeki başarısız performansı ve hukuki yeterliliğiyle ilgili soruların ardından eleştirilerin odağında kaldı. Bu durum The New York Times tarafından bildirildi.

Zakariya, 9 Ekim 2026 tarihinde basın sözcüsü olarak atandı. Daha önce muhafazakar görüşleriyle tanınan bir yorumcu olarak görev yapıyordu. Beyaz Saray'daki ilk ve tek brifingi 13 Ekim'de gerçekleşti.

14 dakika süren brifingin yaklaşık sekiz dakikasında Zakariya önceden hazırlanmış bir metni okudu ve gazetecilerin sadece üç sorusunu yanıtladı. Konuşması sırasında eşinden bahsederken yanlışlıkla "başkanım" dedi ve hatasını hemen düzeltti.

Bunun ardından mesleki yeterliliği de tartışmalara yol açtı. Trump, Zakariya'yı avukat olarak tanıtmış olsa da, kendisi ABD'de avukatlık yapma hakkı veren sınavı geçmediğini itiraf etti. Zakariya hukuk eğitimi almış ancak ABD'de avukatlık lisansına sahip değildir.

İlk brifinginden sonraki kamuoyu önündeki çıkışları da eleştirilere neden oldu. 15 Ekim'de Trump, gazetecilerle yaptığı görüşmede Zakariya'ya görevde kalıp kalmayacağını yeniden değerlendirmesini tavsiye ettiğini söyledi.

ABD Başkanı, "Dürüst olmak gerekirse, yerinizde olsam bunu yeniden değerlendirirdim. Katie, bu işe ihtiyacın var mı? Bence yok," dedi.

16 Ekim'de The New York Times, Zakariya'nın görevden alındığını bildirdi. Beyaz Saray yönetimi temsilcisi ise başka bir göreve atanabileceğini belirtti.

Zakariya, sosyal medya hesabında Trump için çalışmanın bir onur olduğunu belirterek başkana teşekkür etti.

Basın sözcüsü olarak görev süresi sadece beş gün sürdü. Bu, Beyaz Saray basın sözcüleri tarihindeki en kısa sürelerden biri oldu.