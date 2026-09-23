BM Genel Kurulu'nun 81. oturumu kapsamında New York'ta, tüm dünyanın gözünü çevirdiği en merak uyandırıcı siyasi görüşmelerden biri gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy baş başa görüşme masasına oturdu. Görüşmelerin kapalı kısmı başlamadan önce düzenlenen on dakikalık açık brifingde bile Beyaz Saray lideri inisiyatifi tamamen eline aldı. Zelenskiy bu tartışmada beklentilerini şöyle açıkladı: «Bu savaşı kışa kadar bitirebileceğimize ve Trump'ın buna yardımcı olacağına inanıyorum», diyerek resmi olarak vurguladı.

Trump ise Rusya ve Ukrayna'nın yakında büyük bir anlaşma yapacağına inandığını belirtti, ancak anlaşmanın detaylarını açıklamaktan kaçındı: «Bir anlaşmaya varacaklarına inanıyorum. Bu anlaşmanın ne olduğunu şimdilik söylemek istemiyorum. Savaşın bitmesi Rusya'nın da çıkarına. İki alternatif yol var: biri çok kötü, diğeri ise büyüklüğe götüren yol». Ayrıca Trump, Ukrayna'nın Rus petrol tesislerine yönelik saldırılarının küresel dizel fiyatlarını etkilediğini ve bu konunun ayrıca ele alınacağını belirtti. Basına açık kısımdan sonra liderlerin kapalı görüşmeleri yaklaşık 40 dakika sürdü.

Peki, enerji ateşkesi ve güvenlik konusunda perde arkasında neler kararlaştırıldı, «kışa kadar barış» planı gerçekçi mi ve Trump'ın gizemli anlaşması Ukrayna'ya hangi şartları yüklüyor?

«Kışa kadar son tarih, yakıt saldırıları ve 40 dakikalık görüşme»: Görüşmenin 5 ana noktası

New York'taki üst düzey görüşmeden en önemli vurgular:

Zelenskiy'nin hedefi: Ukrayna lideri, tüm silahlı çatışmaları kış mevsimi başlamadan önce Trump'ın desteğiyle durdurma niyetinde olduğunu açıkça belirtti;

Trump'tan gizemli anlaşma sinyali: ABD başkanı taraflar arasında bir barış anlaşması yapılacağını söyledi ancak detaylarını gizli tuttu;

Petrol ve enerji tartışması: Ukrayna'nın Rus yakıt altyapısına düzenlediği saldırılar ve bunların dünya piyasasına etkisi ana tartışma konusu oldu;

Brifingde tam hakimiyet: Açık açıklamalar sırasında Trump, medya sorularını ve diyaloğu tamamen kontrol ederek ilgi odağı oldu;

40 dakikalık kapalı format: Devlet başkanları hava savunma (PVO), güvenlik ve enerji ateşkesi konularını 40 dakikalık gizli görüşmede ele aldılar.

Trump ve Zelenskiy görüşmesi: Tarafların açıklamaları ve gündem analizi

BM zeminindeki görüşmelerin temel parametrelerinin karşılaştırması:

Göstergeler ve hususlar Donald Trump'ın pozisyonu Vladimir Zelenskiy'nin pozisyonu Savaşı bitirme zamanı İki yol var: «Kötü yol» veya «Büyüklüğe götüren yol» «Savaşı kışa kadar bitirmeyi umuyorum» Anlaşma ve görüşmeler «Bir anlaşma yapacaklar ama içeriğini söylemeyeceğim» ABD'nin ve şahsen Trump'ın belirleyici yardımına güvenmek Enerji meselesi Rusya'ya saldırılar dizel fiyatını artırdı, bu tartışılacak Enerji ateşkesi ve altyapıyı koruma gerekliliği Güvenlik ve silahlanma Çatışmayı bir an önce dondurmak ve mali yükü azaltmak Hava savunma (PVO) sistemlerini güçlendirmek Diyalog formatı 10 dakikalık açık brifing + 40 dakikalık kapalı görüşme 10 dakikalık açık brifing + 40 dakikalık kapalı görüşme

Uluslararası siyaset ve jeopolitik uzmanlığı: Trump'ın planı nasıl işler?

Diplomatik içeriden bilgiler ve uluslararası analistlerin sonuçları:

«Enerji ateşkesi» ihtimali: İki taraflı saldırılar durdurulabilir; Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine (NPZ) saldırıları durdurması karşılığında Moskova'nın da Ukrayna'nın enerji ağlarını hedef almaktan kaçınması üzerine bir anlaşma en gerçekçi senaryolardan biri olarak görülüyor;

Kış öncesi zaman faktörü: Kış mevsimi yaklaştıkça enerji sisteminin istikrarı Kiev için hayati bir mesele haline geliyor; Zelenskiy'nin tam olarak kışa kadar savaşı bitirme sözleri, cephedeki durum ve kaynak yetersizliği ile doğrudan bağlantılı;

Trump'ın «Büyük anlaşma» baskısı: Beyaz Saray lideri, seçim vaatlerine uygun olarak her iki ülkeyi de keskin tavizlere zorluyor; Trump'ın «anlaşmanın içeriğini şimdilik söylemeyeceğim» demesi, planda bölgelerin dondurulması veya güvenlik garantileri konusunda hassas maddeler olduğunu gösteriyor;

40 dakikalık hızlı diplomasi: Kapalı formatta 40 dakikanın ayrılması, askeri yardım paketinden ziyade siyasi şartların ve durdurma mekanizmasının hızlıca görüşüldüğü anlamına geliyor.

New York'taki bu görüşme, önümüzdeki aylarda Doğu Avrupa'daki askeri harekat hızının keskin bir şekilde değişebileceğini doğruladı.

Sizce Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy'nin belirttiği gibi, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş gerçekten kış mevsimine kadar durdurulabilir mi? Trump'ın önerdiği gizemli «anlaşma» şartlarına her iki tarafın da eşit derecede razı olacağını düşünüyor musunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve dünya siyasetinin merkezinde yer alan bu güncel analizi tüm arkadaşlarınızla paylaşın!