«İran'ı yok edeyim mi?!»: Trump, BM kürsüsünden dünyayı sarsan açıklamalarda bulundu

·119·Dünya
«İran'ı yok edeyim mi?!»: Trump, BM kürsüsünden dünyayı sarsan açıklamalarda bulundu

New York'ta BM Genel Kurulu'nun 81. oturumu kapsamında düzenlenen üst düzey haftada ABD Başkanı Donald Trump tüm dünya siyasetini sarsan bir konuşma yaptı. CNN, Reuters, NBC News, Newsquawk ve AP gibi uluslararası haber devlerinin bildirdiğine göre, Beyaz Saray liderinin yaklaşık bir saat süren konuşması küresel gerilimler, ültimatomlar ve tarihi jeopolitik değişimlerle doluydu.

Konuşmanın ana ve en korkutucu kısmı İran'a odaklandı. Trump, Tahran'a yönelik açık bir ültimatom vererek şunları söyledi: «Önemli bir karar almam gerekiyor. İran ile bir anlaşmaya varıp onlara toparlanma ve eskisinden çok daha büyük bir ülke inşa etme fırsatı mı vereceğim? Yoksa İran'ı yok mu edeceğim ve bunu, onlara tekrar insanları öldürme ve ülkeleri yıkma fırsatı vermeden, hızlıca mı yapacağım? Yoksa onları hayatta kalma şansı olmadan ve gelecek nesiller için büyüklük umudu olmadan cehenneme mi mahkûm edeceğim?», diyerek dünya kamuoyunun gözü önünde ciddi bir tehditte bulundu.

Trump'ın Küba'daki komünist rejimin çöküşünün kaçınılmaz olduğu yönündeki sözlerinin ardından Havana delegasyonu toplantı salonunu protesto ederek terk etti. Ayrıca başkan, Grönland'da iki askeri üs kurulacağını doğruladı, Ukrayna'daki savaşın çok hızlı sona ereceğine söz verdi ve «yapay zeka» terimini «süper zeka» ile değiştireceğini duyurdu.

Peki, Washington seçimden sonra İran ile bir anlaşma mı yapacak yoksa savaş mı başlatacak, Marco Rubio Küba'yı diz çöktürebilecek mi ve Trump'ın bu agresif konuşması yeni bir dünya düzeninin habercisi mi?

«İran'a ültimatom, Küba'nın kaçışı ve Grönland üsleri»: Trump'ın konuşmasından 5 ana nokta

BM kürsüsünden yankılanan en sansasyonel ve önemli gerçekler:

  • İran'a korkunç seçenek: Trump, İran'ın ya anlaşma yoluyla büyük bir devlet haline gelme ya da derhal tamamen yok edilerek «cehenneme mahkûm edilme» seçeneğiyle karşı karşıya olduğunu söyledi; anlaşmanın ABD ara seçimlerinden hemen sonra imzalanabileceği belirtildi;

  • Küba delegasyonu salonu terk etti: «Bu rejim çöktü ve yıkılacak» sözlerinin ardından Kübalı diplomatlar toplantı salonunu terk etti; Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Havana ile sert müzakereler yürüttüğünü vurguladı;

  • Ukrayna ve Rusya çatışmasına hızlı nokta: Başkan, her iki tarafın liderleriyle yakın iş birliği içinde olduğunu ve kan dökülmesinin kesinlikle ve çok hızlı bir şekilde sona ereceğine söz verdi;

  • Grönland'da iki üs ve NATO savunması: Adada 2 büyük askeri üs kurulmasına ilişkin Danimarka ile anlaşmanın bugün imzalanacağı ve bunun Arktik'te NATO'nun gücünü artıracağı kaydedildi;

  • «Süper zeka» dönemi: Trump, tüm resmi belgelerde «yapay zeka» (AI) teriminin «süper zeka» olarak değiştirilmesi talimatını verdi ve bu devrimi hiçbir şeyin durduramayacağını söyledi.

BM'deki tarihi konuşma: Trump'ın küresel gündem analizi

Beyaz Saray liderinin öne sürdüğü ana yönelimler ve jeopolitik kararlar:

Yönelim ve konular

Trump'ın açıklamasının içeriği

Olası sonuçlar ve küresel tepki

İran sorunu

Ya yeni bir büyük anlaşma ya da hızlı bir şekilde tamamen yok etme

Orta Doğu'da ya mutlak barış ya da geniş çaplı yeni bir savaş riski

Küba rejimi

Komünist sistem baskı altında ve yakında çökecek

Küba delegasyonu boykot etti, Rubio yaptırım baskısını artırıyor

Rusya ve Ukrayna

Çatışma «kesinlikle ve hızlıca» sona erecek

Tarafları zorunlu müzakere masasına oturtma çabaları

Grönland ve Arktik

İki büyük üs açılacak, NATO ve Avrupa korunacak

Kuzey Kutbu'nda ABD'nin mutlak askeri hakimiyeti kurulacak

Teknoloji ve yapay zeka

İsim «Süper zeka»ya dönüşecek, sınırsız gelişecek

ABD, yüksek teknoloji ve yarı iletken yarışında liderliği elinde tutacak

Uluslararası diplomasi ve jeopolitik uzmanlığı: Trump'ın sansasyonel konuşması ne anlama geliyor?

Siyaset bilimcilerin, analistlerin ve uluslararası uzmanların sonuçları:

  • «Güç yoluyla barış» (Peace through Strength) stratejisi: Trump, İran meselesinde yumuşak diplomatik uzlaşılardan vazgeçti; aynı anda hem devasa ekonomik toparlanma vaadini hem de tam askeri yok oluş tehdidini göstererek Tahran'ı ABD ara seçimlerinden sonra kapitülasyon şartlarına yakın bir anlaşmayı imzalamaya zorluyor;

  • Latin Amerika'da darbe çağrısı: Marco Rubio'nun Küba ile müzakerelere dahil edilmesi ve Trump'ın açık saldırısı, Havana'daki komünist sisteme karşı ekonomik kuşatmanın yeni ve acımasız bir aşamasının başladığını gösteriyor;

  • Grönland — Arktik kalkanı: Rusya ve Çin'in Kuzey Buz Denizi'ndeki faaliyetlerine yanıt olarak Trump, Grönland'ı stratejik bir askeri ileri karakola dönüştürmeyi resmileştirdi; bu, NATO'yu kuzeyden mutlak bir güvenlik çemberiyle çevreleyecek;

  • «Süper zeka» ve sanayi devrimi: Teknolojilere verilen bu tanım, Beyaz Saray yönetiminin ABD'li BT şirketlerine (OpenAI, Google, Nvidia) özgürlük vererek yapay zekayı askeri ve ekonomik hegemonyanın ana programı haline getireceğinin bir işaretidir.

Donald Trump'ın BM Genel Kurulu'ndaki bu sert çıkışı, dünyada uzlaşma döneminin bittiğini, doğrudan güç ve kesin ültimatomlar döneminin başladığını gösterdi.

Sizce Trump'ın İran'a yönelik sert talebi Orta Doğu'da savaşa neden olur mu yoksa Tahran anlaşmayı kabul eder mi? Grönland'da askeri üslerin kurulması ve Trump'ın BM'deki bu konuşması dünya siyasetini ne ölçüde değiştirecek? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve tüm dünyanın gözü önünde olan bu tarihi siyasi analizi tüm arkadaşlarınızla paylaşın!

Donald TrumpBM Genel KuruluİranKübaJeopolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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