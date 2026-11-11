Şakayla başlayan gürültü: Trump'ın Dana White hakkındaki açıklamasının ardında ne gizli?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, UFC başkanı Dana White'a Beyaz Saray basın sözcülüğü görevini teklif ettiği yönündeki haberlere açıklık getirdi. Ona göre bu, basınla iletişimde yaşanan zor günlerden birinde söylenmiş bir şakaydı, ancak medya bunu ciddiye aldı.

Gazeteciler ile iletişim ve beklenmedik bir şaka

Donald Trump, basınla iletişim açısından oldukça şanssız günlerden birinde aklına yakın dostu Dana White'ın isminin geldiğini belirtti. Ardından gazeteci grubuna dönerek beklenmedik bir şey söyledi:

«Biliyor musunuz, sanırım Dana White'ı yeni basın sözcüm olarak atayacağım», — demişti Trump.

Başkan'a göre bu sözler sadece günün konusuyla ilgili biraz eğlence ve şaka amaçlı söylenmişti, ancak medya mensupları bunu tamamen ciddiye alarak sansasyonel haberlere dönüştürdü. Sonuç olarak herkes sürekli aranmaya başlandı.