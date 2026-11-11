Şakayla başlayan gürültü: Trump'ın Dana White hakkındaki açıklamasının ardında ne gizli?
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, UFC başkanı Dana White'a Beyaz Saray basın sözcülüğü görevini teklif ettiği yönündeki haberlere açıklık getirdi. Ona göre bu, basınla iletişimde yaşanan zor günlerden birinde söylenmiş bir şakaydı, ancak medya bunu ciddiye aldı.
Gazeteciler ile iletişim ve beklenmedik bir şaka
Donald Trump, basınla iletişim açısından oldukça şanssız günlerden birinde aklına yakın dostu Dana White'ın isminin geldiğini belirtti. Ardından gazeteci grubuna dönerek beklenmedik bir şey söyledi:
«Biliyor musunuz, sanırım Dana White'ı yeni basın sözcüm olarak atayacağım», — demişti Trump.
Başkan'a göre bu sözler sadece günün konusuyla ilgili biraz eğlence ve şaka amaçlı söylenmişti, ancak medya mensupları bunu tamamen ciddiye alarak sansasyonel haberlere dönüştürdü. Sonuç olarak herkes sürekli aranmaya başlandı.
Olay parametreleri ve detaylar
Temel bilgiler ve göstergeler
Ana şahıslar
Donald Trump (ABD Başkanı) ve Dana White (UFC Başkanı)
Tartışılan görev
Beyaz Saray basın sözcülüğü görevi
Açıklamanın kökeni
Basınla iletişimdeki zor günlerden birinde yapılmış bir şaka
Medya tepkisi
Gazeteciler şakayı ciddiye alarak geniş çapta tartıştı
Trump'ın son düşüncesi
«Biraz eğlenelim dedik ve Dana'yı buraya davet ettik. Harika bir basın sözcüsü olabilirdi»
«Biraz eğlenelim dedik ve Dana'yı buraya davet ettik. Harika bir basın sözcüsü olabilirdi», — diye ekledi ABD lideri.
Dana White ve Beyaz Saray ortamı
Bilindiği üzere Donald Trump ve Dana White uzun yıllardır yakın dostturlar. Sıklıkla UFC turnuvalarında birlikte görünürler ve birbirlerini açıkça desteklerler. Her ne kadar bu basın sözcülüğü meselesi şaka yoluyla başlamış olsa da, böyle renkli bir kişiliğin Beyaz Saray ekibinde görülmesi hayranlar ve uzmanlar tarafından büyük bir ilgiyle tartışıldı.
Sizce Dana White gerçekten Beyaz Saray basın sözcüsü olsaydı, gazetecilerle iletişimde nasıl bir tarz seçerdi? Kendi düşüncelerinizi yorumlarda bırakın!
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…