“Bin yılda bir görülen felaket”: Florida sular altında, araçlar sürükleniyor (video)

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“Bin yılda bir görülen felaket”: Florida sular altında, araçlar sürükleniyor (video)

ABD Kongresi için kritik ara seçimlerin yapıldığı gün, Florida eyaletinin doğu kıyıları benzeri görülmemiş yıkıcı sel felaketleriyle sarsıldı. Doğal afet nedeniyle sekiz ilçedeki en az 19 seçim merkezi güvenli bölgelere taşındı.

Siyasi gözlemciler, seçim gününde (Election Day) altyapının felç olmasının, şahsen oy kullanmayı tercih eden Cumhuriyetçi seçmenlerin katılımını doğrudan olumsuz etkileyebileceğini ve genel sonuçları değiştirebileceğini değerlendiriyor.

«Bin yılda bir görülen yağış»: Felaketin boyutu

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), yaşanan olayı «bin yılda bir görülen ekstrem yağış» olarak nitelendirdi ve Palm Bay, West Melbourne ile Grant-Valkaria şehirlerinde acil sel durumu ilan etti:

  • Rekor düzeyde yağış: Bazı bölgelere sadece 36 saat içinde 500–600 mm (20–25 inç) civarında yağış düştü. En yüksek değer Grant-Valkaria bölgesinde kaydedildi ve yağış miktarı yaklaşık 627 mm'yi (24,69 inç) buldu;

  • Can kayıpları ve teknelerle tahliye: Resmi verilere göre, su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu en az iki kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce vatandaş ve yollarda mahsur kalan sürücüler, yüksek tekerlekli özel araçlar ve kurtarma botları yardımıyla güvenli bölgelere çıkarıldı;

  • Şehirler felç durumda: Birçok ana yol tamamen sular altında kaldı, okullar kapatıldı ve toplu taşıma seferleri durduruldu.

Vali kararnamesi ve seçim sürecine yönelik ciddi tehdit

Eyalet yönetimi, felaketin boyutunu göz önünde bulundurarak acil önlemleri devreye soktu:

  • Ron DeSantis'ten olağanüstü hal kararnamesi: Florida Valisi, selden en çok etkilenen Brevard, Indian River, Martin, St. Lucie ve diğer bölgelerde resmen olağanüstü hal ilan etti;

  • Seçmenler sandık başına ulaşamıyor: En az yedi ilçede oy verme noktalarının taşınması ve yolların kapanması nedeniyle birçok vatandaş oy kullanma imkanından mahrum kalıyor, bu da gündemdeki siyasi dengeyi riske atıyor.

Bilim insanlarının açıklaması: Neden hedef «Uzay Sahili» oldu?

Meteorologlar, felaketin nedenini nadir bir atmosferik olaya bağlıyor: Meksika Körfezi üzerinde oluşan alçak basınçlı siklon, Atlantik Okyanusu'ndan devasa bir tropikal nem akışı getirdi. Bulut cephesi «Uzay Sahili» (Space Coast) üzerinde neredeyse hareketsiz kalarak, benzeri görülmemiş miktarda suyu sadece birkaç on saat içinde tek bir bölgeye boşalttı.

FloridaABD SeçimleriRon DeSantisDoğal AfetSel
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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