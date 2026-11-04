Unai Emery, Barcelona karşısında alınan ağır mağlubiyet hakkında ne dedi?
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında deplasmanda Barcelona'ya 3-0'lık skorla mağlup olan Aston Villateknik direktörü Unai Emery, maçın ardından düşüncelerini paylaştı. İspanyol çalıştırıcı, BBC Sport gazetesine verdiği röportajda hatalara, takımın gelişim sürecine ve değerlendirilemeyen fırsatlara değindi.
Hatalar ve soğukkanlılık eksikliği
Birmingham ekibinin hocası, takımının güçlü bir rakibe karşı ciddi bir mücadele verdiğini ancak kritik anlarda isabet eksikliği yaşadıklarını vurguladı:
«Takımımızın nasıl şekillendiği 90 dakika boyunca net bir şekilde görülüyor. Kadromuzda genç ve yetenekli oyuncuların yanı sıra deneyimli isimler de var. Bugün bir dizi hata yaptık. Çalışma sürecimizde bu tür eksikliklerle daha önce de karşılaştık ancak her seferinde bunların üstesinden gelecek gücü bulduk.
Bugün de hatalara rağmen pozisyon üretmeye ve ikili mücadelelere girmeye devam ettik. Eğer ilk yarıda yakaladığımız fırsatlardan en azından birini gole çevirebilseydik, belki her şey farklı gelişebilirdi. Ancak son vuruşlarda soğukkanlılığımız eksikti.»
— Unai Emery
Barcelona — Aston Villa (3-0) maç özeti ve detayları
İstatistikler
Barcelona
Aston Villa
Maç sonucu
3
0
Goller
Raphinha (iki gol),
Lamine Yamal (1 gol)
—
Turnuva aşaması
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 lig aşaması, 4. hafta
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 lig aşaması, 4. hafta
Puan durumu
9 puan (Liderlik grubunda)
9 puan (Liderlik grubunda)
Sıradaki rakip
—
Galatasaray (Türkiye)
Sıradaki sınav — İstanbul'da
Katalan ekibine farklı galibiyeti Lamine Yamal ve harika form grafiğiyle Raphinha'nın iki golü getirdi. Mağlubiyete rağmen ilk üç haftadaki başarılarıyla 9 puana sahip olan Aston Villa, play-off adayları arasında yer almaya devam ediyor. Unai Emery'nin öğrencileri, turnuvanın 5. haftasında Türkiye'nin güçlü temsilcisi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Sizce Aston Villa, bu ağır mağlubiyetten gerekli dersleri çıkarıp İstanbul'daki ateşli atmosferde Galatasaray'ı yenebilecek mi?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli analizi futbolseverlerle hemen paylaşın!
Yorumlar 0
…