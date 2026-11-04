Düğünde kanlı şov: Pakistan'da TikTok yıldızının düğününde 2 kişi hayatını kaybetti (video)

·13·Dünya
Düğünde kanlı şov: Pakistan'da TikTok yıldızının düğününde 2 kişi hayatını kaybetti (video)

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Sialkot şehrinde, ünlü TikTok yıldızı Anser Mahmud'un (sosyal medyada Mr Patlo / Mr Pattlo takma adıyla bilinen) düğünü öncesinde yaşanan korkunç izdiham ve kargaşa, iki kişinin ölümü ve yaklaşık 20 kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlandı.

İnternet üzerinden yapılan kitlesel çağrılar ve vaat edilen değerli ödüller, törenin kontrolden çıkmasına ve büyük bir trajediye dönüşmesine neden oldu. Olayla ilgili olarak blogger ve organizatörler gözaltına alındı.

200 bin dolar, araba ve 50 motosiklet: Kalabalığı ne cezbetti?

Olayın asıl nedeni, bloggerın sosyal medya aracılığıyla insanları düğün törenine davet etmesi ve değerli ödüller vaat etmesiydi:

  • Sansasyonel hediye vaatleri: Mr Patlo takipçilerini 'Faraz Sports' stadyumunda düzenlenecek düğün öncesi etkinliğe davet ederek, gelenlere toplamda 20 milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 211 bin ABD doları) değerinde nakit para, otomobil, 50 motosiklet ve pahalı akıllı telefonlar hediye edeceğini duyurmuştu;

  • Bedava yemek ve ödül umudu: Sansasyonel duyurunun ardından eyaletin dört bir yanından binlerce vatandaş stadyum bölgesine akın etmeye başladı.

Kapıların açılması ve kontrolsüz kalabalık: Görgü tanıkları ne diyor?

Stadyumda toplanan devasa kalabalığı kontrol etmek imkansız hale geldi:

  • Çağrı ve kitlesel baskı: Görgü tanıklarına göre, stadyum kapıları açılıp sahneden gelenleri içeri girmeye davet ettikten sonra insanlar birbirini ezerek içeri hücum etti;

  • Güvenlik eksikliği: Bölgede yeterli güvenlik önlemleri alınmadığı için polis ve güvenlik güçleri kontrolü tamamen kaybetti;

  • Kurbanlar ve yaralılar: Yaşanan şiddetli izdiham sonucunda Rehan ve Odil isimli iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaklaşık 20 kişi ise çeşitli derecelerde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ceza davası ve bloggerın sorgudaki savunması

Trajedinin ardından kolluk kuvvetleri sert önlemler aldı:

  • Gözaltılar: Yerel polis, etkinliği izinsiz düzenlemek ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermek suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Blogger Anser Mahmud ve etkinlik organizatörleri gözaltına alındı;

  • Suçu polise atma girişimi: Sorgu sırasında blogger, olay anında stadyumda olmadığını iddia ederek suçu güvenliği sağlayamayan polise atmaya çalıştı;

  • Yetkililerin pozisyonu: Hükümet yetkilileri ise bloggera sadece kapalı bir alanda özel bir tören düzenlemesi için izin verildiğini, stadyumdaki kitlesel şovun tamamen yasa dışı olduğunu belirtti.

Bu olay, sosyal medyada takipçi toplama ve 'şov' uğruna güvenlik kurallarının hiçe sayılmasının ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gösterdi.

Anser MahmudMr PatloSialkotPakistanSosyal Medya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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