Gazeteciler için en tehlikeli ülkeler hangileri ve neden dron saldırıları artıyor?

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), dünya genelinde gazetecilerin güvenliğine ilişkin yeni ve endişe verici bir rapor yayımladı. Belgeye göre, son iki yıl içinde mesleki görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden medya çalışanlarının sayısı önemli ölçüde arttı.

2024–2025 yılları arasında küresel ölçekte toplam 189 gazeteci mesleki faaliyetleri nedeniyle hayatını kaybetti. Bu rakam, bir önceki rapor dönemine (2022–2023) kıyasla yüzde 20'lik bir artış göstermektedir.

Askeri çatışmalar ve dron saldırılarının payı

Raporda, gazeteci ölümlerinin büyük çoğunluğunun doğrudan silahlı çatışmalar ve savaş bölgelerinde gerçekleştiği özellikle vurgulanıyor:

Savaş bölgelerindeki kayıplar: Kaydedilen tüm ölüm vakalarının 127'si doğrudan askeri harekat bölgelerinde meydana geldi;

Dronların ölümcül etkisi: Askeri çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden medya mensuplarının yüzde 40'ı dron (insansız hava aracı) saldırıları sonucunda kurban gitti. Bu durum, modern savaşlarda uzaktan hassas vuruş yapan silahların gazetecilerin güvenliği için en ciddi tehdit haline geldiğini kanıtlıyor.

Gazeteciler için en tehlikeli noktalar

UNESCO tarafından sunulan verilere göre, hayatını kaybeden medya çalışanlarının sayısı bakımından aşağıdaki ülkeler ilk sıralarda yer alıyor:

Filistin — 62 kişi: Bölgedeki askeri harekatlar, gazeteciler için en kanlı ve ölümcül saha haline geldi;

Meksika — 17 kişi: Savaş olmamasına rağmen, organize suç ve uyuşturucu kartellerinin faaliyetlerini haberleştirmenin riski yüksek kalmaya devam ediyor;

Sudan — 14 kişi: İç silahlı çatışma ve insani kriz, medya mensuplarının hayatını doğrudan tehdit ediyor;

Ukrayna — 12 kişi: Devam eden askeri harekatlar sırasında 12 yerel ve uluslararası gazeteci daha hayatını kaybetti.

UNESCO, uluslararası toplumu çatışma bölgelerinde çalışan muhabirleri ve kameramanları korumak için uluslararası insancıl hukuk normlarına sıkı sıkıya uyulmasını sağlamaya çağırıyor.