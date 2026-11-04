Man Utd 0-2'den 3-2'ye döndü, Gasperini fiziksel durumu ve presi kabul etti

·14·Spor
Man Utd 0-2'den 3-2'ye döndü, Gasperini fiziksel durumu ve presi kabul etti

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında oynanan önemli karşılaşmalardan birinde Manchester Unitedkendi sahasında Roma karşısında dramatik ve geri dönüşlü bir galibiyet elde etti. Maçın başında Romalılar 2-0 öne geçse de, sonunda Manchester ekibi skoru eşitlemekle kalmadı, aynı zamanda 3 puanı hanesine yazdırdı.

Gian Piero Gasperini: "İkinci yarıda gücümüz yetmedi"

Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini TuttoMercatoWeb gazetesine verdiği röportajda maçtaki değişimlere, öğrencilerinin fiziksel durumuna ve rakibin aktif oyununa değindi:

"Bu farklı bir maçtı. O maçta her şey duran toplardan sonraki 7-8 dakika içinde çözülmüştü. Bugün ise penaltıdan sonra böyle bir durum yaşanmadı. Oyuna gerekli tempoyu veremedik. İlk yarıya kıyasla ikinci yarıda gücümüz yetmedi. Rakibin ilk golü penaltıdan, ikincisi ise sakatlık sonrası oyunun dengelendiği bir anda geldi. Bu maç bize Real ile oynadığımız maçtan daha fazla bilgi verdi. Bundan gelecekte mutlaka faydalanmalıyız."

İtalyan teknik adam ayrıca, ikinci 45 dakikada Man Utd'ın yoğun baskısına takımının doğru yanıt veremediğini açıkça belirtti:

"Rakibin kaybedecek bir şeyi kalmamıştı ve yüksek pres uyguladılar. Bu beklenen bir durumdu. Daha farklı oynamalı, uzun topları kullanmalıydık. Ancak rakibin önde gelen oyuncularını durduramadık. Belki daha fazla ikili mücadeleye girmeliydik. Penaltıdan sonra skor 2-2 olduğunda baskı daha da arttı. Bu, galibiyeti korumamıza izin vermedi."

Manchester UnitedManchester United— Roma (3:2) maçının detayları

İstatistikler

Manchester UnitedManchester United

Roma

Maç sonucu

3

2

İlk yarı sonucu

0

2

Goller

Bruno Fernandes 58' (pen.),

Matheus Cunha 83', 86'

Matias Soule 11',

Donyell Malen 17' (pen.)

Turnuva aşaması

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 lig aşaması, 4. hafta

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 lig aşaması, 4. hafta

Puan durumu

17. sıra (6 puan)

19. sıra (4 puan)

Cunha'nın resitali ve puan durumundaki vaziyet

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan İngilizler, 58. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle farkı azalttı. Maçın kahramanı olan Brezilyalı forvet Matheus Cunha ise üç dakika içinde (83 ve 86. dakikalarda) iki gol atarak Old Trafford'u ayağa kaldırdı.

Bu önemli galibiyetin ardından Manchester United, Şampiyonlar Ligi genel puan durumunda puanını 6'ya çıkararak 17. sıraya yükseldi. Acı bir mağlubiyet alan Roma ise 4 puanla 19. sırada kaldı.

Sizce Roma'nın 2-0'dan maçı vermesinde Gasperini'nin taktiksel hataları mı etkili oldu, yoksa Man Utd'ın presi ve Cunha'nın bireysel yeteneği mi belirleyiciydi?

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve futbolseverlerle bu dramatik maçın analizini hemen yayın!

UEFA Şampiyonlar LigiManchester UnitedRomaMatheus CunhaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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